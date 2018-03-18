بدور القاسمي شخصية العام الثقافية لجائزة العويس للإبداع بدورتها الـ 25

أعلنت " ندوة الثقافة و العلوم " اختيار الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي مؤسس ورئيس جمعية الناشرين الإماراتيين مؤسس ورئيس مؤسسة كلمات.. " شخصية العام الثقافية " لجائزة العويس للإبداع في دورتها الـ 25 .

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الندوة بحضور سلطان صقر السويدي رئيس مجلس إدارتها وأحمد حارب المهيري مديرها التنفيذي ونخبة من الإعلاميين والصحفيين للاعلان عن الفائزين بالجائزة.

و بلغ عدد المشاركات خلال هذه الدورة 163 مشاركة فاز منها 51 مشاركة من بينها 43 فائزاً إماراتياً في مجالات " شخصية العام الثقافية و الشخصية الثقافية الخاصة – و الابتكار العلمي و الإبداع الأدبي والثقافي و الإبداع الفني " و 8 فائزين مقيمين في الجائزة الثقافية الخاصة والبحوث وأفضل كتاب.

ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز تحت رعاية سعادة علي بن حميد العويس وذلك يوم 26 مارس الجاري بمقر ندوة الثقافة.

و قال سلطان السويدي إن ما يكتنف العالم من أحداث جمة تحدث متغيرات على مختلف الأصعدة إلا أن هناك أشخاصا وأماكن مهما تغيرت حولهم الأحداث تظل سماتهم وذكراهم عطرة وباقية وهذا ما تمثل في الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، الذي أبهر العالم بمناقبه وأعماله الجليلة التي قدمها للدولة للعالم أجمع وخير من تكلم عن الشيخ زايد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الذي أصدر كتابا حول أشعار الشيخ زايد.

و أضاف السويدي :" إننا اليوم نحتفل بعام زايد الخير الذي صاحبه في مسيرة البناء الكثير من الرجال المخلصين الأوفياء الذين أعطوا الدولة في جميع المناحي ومنهم سلطان بن علي العويس الشاعر ورجل الأعمال ورجل الخير رحمه الله ".

و ذكر أنه تم اختيار الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي شخصية العام الثقافية وهي شخصية مميزة نهلت من فكر وعلم والدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة .. كما أنها شخصية بارزة ومتميزة في العديد من المجالات خاصة في الثقافة والنشر وأدب الأطفال و أسست في عام 2007 دار كلمات للنشر، المتخصصة في إصدار كتب الأطفال ذات الجودة العالية باللغة العربية والتي تحولت في عام 2013 إلى " مجموعة كلمات" لتضم إلى جانب دار " كلمات" للنشر.. "حروف" الهادفة إلى تطوير برامج تعليمية مبتكرة تدعم التعليم باللغة العربية، و"روايات" المعنية بأدب الشباب والكبار، و"كلمات كوارتو" المتخصصة في نشر وتوزيع الكتب المصورة باللغة العربية، إضافةً إلى "مكتبة" وهي مقهى ثقافي فكري خاص بالأطفال.

أما الجائزة الثقافية الخاصة التي تكرم ثلاث شخصيات من أبناء الإمارات والأشقاء العرب فقد كرمت الفنانة سميرة أحمد الممثلة الإماراتية المسرحية والتلفزيونية و التي شاركت في أكثر من 20 عملا مسرحيا و أوبريا وبرنامجا تليفزيونيا ومسلسلا و مسعود أمر الله المدير الفني لمهرجان دبي السينمائي الدولي إضافة إلى محمد عبد المقصود كاتب صحفي مصري.

وتم الإعلان أيضا عن الفائزين في المسابقات العامة " البحوث و الابتكار العلمي و مسابقة أفضل كتاب بالإضافة الى مسابقة الإبداع الأدبي والثقافي و أفضل برنامج إذاعي ثقافي أو اجتماعي محلي و أفضل برنامج تلفزيوني ثقافي أو اجتماعي محلي و أفضل فيلم وثائقي محلي و أفضل عمل فني" الرسم و الخط العربي و التصويرو النحت و الخزف و الانفوجرافيك و الموسيقى و مسابقات الشباب" .