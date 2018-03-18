"عن المسؤول" قصيدة لمحمد بن راشد

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حسابه الرسمي على "انستغرام" قصيدة بعنوان" عن الـمسؤول" قال فيها سموه:
الـصِّـورَهْ الـلِّـي رسَـمـها الـعقـلْ لـلمـعقـولْ
فـيـهـا أحاسـيسْ تـاخـذْ بـالـصِّوَرْ بـرهـانْ
أمَّــا الـمِـجرَّدْ فـمشكِلْ ماحصَـلْ محصـولْ
مِـثْـل الـشَّـرَفْ والـشِّـجاعَهْ مـالـها تـبـيــانْ
يـاكـيـفْ نــرسـمْ وجـــوهْ لـكـاينٍ مـجـهــولْ
نـحـنـا نـحـسِّـهْ وَلَــكِـنْ نـجـهـلْ الـعـنـــوانْ
لـلـخـيـــرْ والــشَّــرْ والــعــلاَّتْ والـمـعــلـولْ
تـفـسيرْ يـوضَـحْ ويـخـفىَ ويــوزَنْ بـمـيزانْ
والـمـنطـقْ إيـقــولْ أنِّ الـشَّـكلِ لـهْ مـدلــولْ
ولــي مـاتـشوفَهْ بـعـيـنـكْ شـوفَهْ بـالإيمــانْ
فـلـسِفْ وجــودكْ لـذاتـكْ وإنـتهْ الـمــسؤولْ
إِنْ خـانكْ الفهــمْ وأمسىَ العقلْ بكْ حـيرانْ
ولــكـلْ شـــيٍّ نـهــايِهْ لــوُ الـزِّمــانْ إيـطـولْ
والـخـالدْ الـفِـكرْ ومـاهـي خـالـدِهْ الأبـــدانْ
ومـادمـتْ حَــيْ وتــفـكِّرْ لــي يـزولْ إيــزولْ
بـيـتمْ فـكـركْ طــري لــوُ يـختفي الـجثـمانْ
شـفتْ الـحيـاهْ وعِـشِتْها بـينْ عَـرضْ وطـولْ
وماشفتْ أقسَىَ مِنْ الجَـهْلْ ومنْ الحرمــانْ
وردِّيــتْ عـنـدْ الـحـقيقَهْ وبـابـها الـمـقفــولْ
وحـاولـتْ أفـتَـحْ قـفِـلها ورفـضَـتْ الـبـيبانْ
ولـلـحـيـنْ وآنـــا أحـــاولْ فـتـحَـها وآقــــولْ
أكــيـدْ فـــي يــومْ بـقـدَرْ أفـهَـمْ الإنـــسـانْ