ولعه بالتدخين يدخله السجن 80 يوماً

لم يدر في خلد رجل في ألمانيا تطارده العدالة أن ولعه بالتدخين سيكون سبباً في الإيقاع به، وذلك وفقاً لما أعلنته الشرطة الاتحادية اليوم الأحد.

وأوضحت الشرطة أن الرجل (46) عاما قدم على إشعال سيجارة داخل محطة القطار الرئيسية في مدينة هامبورج أمس السبت، على الرغم من حظر التدخين في هذا المكان، وعندها استوقفته الشرطة.

وعند فحص بياناته الشخصية، تبينت الشرطة أن هناك أمر اعتقال صادراً بحق الرجل منذ فبراير الماضي لاتهامه بتوجيه الإهانة لأحد الأشخاص.

كما تبين أن الرجل لم يقم حتى الآن بسداد غرامة مالية بقيمة 2400 يورو، ومن ثم سيتعين عليه قضاء 80 يوماً في السجن.