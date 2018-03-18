شبيه أمير موناكو.. ينهب أموال ضحاياه

ينتحل نصّابون منذ عدّة أسابيع هوية شخصيات بارزة في موناكو، من أمثال الأمير ألبير الثاني، لسرقة المال من الضحايا، بحسب ما حذّرت حكومة الإمارة الواقعة جنوب شرقي فرنسا في بيان.

وأفادت صحيفة "موناكو ماتان" أن النصّابين انتحلوا خصوصا شخصية الأمير ألبير الثاني مستعينين بشخص يشبهه كثيرا، أقام اتصالاً عبر الفيديو مع ضحية، مدعياً أنه في مكتبه في القصر الأميري.

وفي الخريف الماضي، تعرّضت صحافية لعملية احتيال من هذا النوع وحاول الأمير المزيّف سرقة المال منها بحجة تحرير رهينة من أيدي مجموعة متطرفة، وفق ما أوردت الصحيفة. وفُتح تحقيق لكشف ملابسات هذه القضية، لكن يبدو أن النصّابين أعادوا الكرة.

وجاء في بيان حكومة ُموناكو "منذ عدّة أسابيع، يقوم أفراد ضمن عصابات منظّمة بانتحال هوية شخصيات بارزة في الإمارة للتواصل مع معارف هؤلاء.. خصوصا عبر رسائل هاتفية أو إلكترونية أو بواسطة تطبيق واتساب".

وأوضح البيان أن "مستندات تحمل ترويسة هيئات رسمية في موناكو وتوقيع مسؤوليها قد تنقل إلى الضحايا، كما أنهم قد يتلقون اتصالات من أرقام هذه الهيئات".

والهدف من عملية الاحتيال هذه هو "الاستيلاء على أموال تنقل إلى حسابات مصرفية في الخارج، لاسيما في آسيا".