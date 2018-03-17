المغني الهندي ديلر مُهرّب مهاجرين

حكمت محكمة، أمس، بالسجن عامين على نجم البوب الهندي، ديلر مهندي بسبب تهريب مهاجرين للخارج، طبقاً لما ذكره محامون، لهم صلة بقضيته. وواجه مهندي، وهو مغني من البنجاب وستة آخرون في عام 2003، اتهامات بالحصول على مبالغ ضخمة من المال لتهريب أشخاص إلى دول غربية متنكرين كأعضاء في فرقته الموسيقية.

ودانت إحدى المحاكم في مدينة باتيالا في ولاية البنجاب مهندي، لكن تم إطلاق سراحه بكفالة بعد وقت قصير من صدور الحكم. وقال محاميه، بريجيندر سينج سودي للصحافيين «صدر حكم بالسجن عامين ضد مهندي، لكن تم إطلاق سراحه بكفالة، نظراً لأننا قمنا بالطعن على الإدانة أمام محكمة أعلى درجة».