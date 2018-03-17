علاج لعرفان خان من ورم

كسر نجم بوليوود الممثل الهندي عرفان خان حاجز الصمت أمس، ليعلن أنه سيسافر إلى الخارج للعلاج من أحد الأورام وذلك بعد أيام من كشفه أنه يعاني من «مرض نادر».

حصيلة متعددة

ويشتهر خان (51 عاماً) بمشاركته في عدد كبير من الأفلام الهندية والبريطانية والأميركية، ومن أشهر أفلامه الناطقة باللغة الإنجليزية «لايف اوف باي» و«سلامدوج مليونير» و«ذا اميزينج سبايدر مان».

رسالة

وقال خان في رسالة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بعد علمي بتشخيص حالتي بأنها إصابة بورم الغدد الصماء العصبية، كان الاعتراف به أمراً صعباً، ولكن الحب والقوة التي تلقيتها ممن حولي، والتي وجدتها بداخلي، منحتني قدراً من الأمل»، ولم يكشف خان ما إذا كان الورم سرطانياً ولكنه نفى تقارير إعلامية مفادها أنه يعاني من سرطان في المخ.