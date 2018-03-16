ملكة جمال الكون 2015: طيبة الإماراتيين أبهرتني

حضرت بيا فورتزباخ، ملكة جمال الكون 2015، في بيت الساعات بدبي مول، أول من أمس، للإعلان عن تعاون جديد مع علامة تجارية عالمية، وقد عبّرت لـ«البيان» عن مدى سعادتها بزيارة دبي للمرة الثانية، مؤكدةً أنها مدينة الفرص والنجاح.

وبسؤالها عن أبرز ما أثار إعجابها في الإمارة، قالت: «لقد أبهرتني طيبة الإماراتيين وضيافتهم السخية، كما أنني وجدت كل الترحيب والعناية منذ وصولي».

وتابعت: «يعيش الجميع في دبي بسلام وانسجام وتفاهم، وهذا ما يمنح دبي بريقاً خاصاً ومميزاً، لا سيما أن قدرتها على احتواء واحتضان هذا الكم الكبير من الجنسيات والثقافات، يعكس احترامها للإنسان والأديان وتسامحها واهتمامها بالتعايش مع الآخر والتعاون معه لاستشراف المستقبل والتخطيط من أجل الأجيال».

وبيا فورتزباخ ممثلة وعارضة أزياء ومذيعة وكاتبة ألمانية فلبينية، مثلت الفلبين في مسابقة ملكة جمال الكون 2015، وفازت باللقب نظراً إلى مقوماتها الجمالية، وقد ظهرت بيا في إحدى فيديو كليبات المغني العالمي مساري، كما أنها تتألق في مختلف المناسبات بفساتين تُصمم خصيصاً لها في دبي.