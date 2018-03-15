"توصون شي ولاش" لـ "أبو جفين" يثير جدلاً واسعاً

أثار أحد مشاهير شبكات التواصل الاجتماعي الجدل في المؤتمر الصحفي لمعرض الكتاب الدولي بالرياض؛ وذلك بعد إعلان عزمه على توقيع كتابه الأول المعنون بـ"توصون شي ولاش" في المعرض، وسط موجة غضب من قِبل بعض النشطاء حول معايير وضوابط منصات التوقيع وفسوحات الكتب.

ووفقا لصحيفة سبق السعودية، أحدث عبدالرحمن القحطاني، الملقب بـ"أبو جفين"، حالة من الضجر والجدل، وانقسامًا بعض نشطاء التطبيقات الاجتماعية والإعلاميين، حول إعلان توقيع كتابه الأيام المقبلة في معرض الكتاب.

ووجهت الإعلامية منيرة المشخص تساؤلها للمشرف العام على وكالة وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية المشرف على المعرض، الدكتور عبدالرحمن بن ناصر العاصم، أثناء وجوده في المؤتمر الصحفي لمعرض الكتاب عن حقيقة توقيع "أبو جفين" كتابه الأول في معرض الكتاب، بقولها: "طفل عمره ١٤ سنة.. ماذا يحتوي كتابه؟ وماذا يملك من علم ليوقِّع كتابه؟".

وأضافت: "كيف فُسح لهذا الكتاب؟ وماذا عن الكتب الموجودة داخل المعرض؟ أخشى أن تكون إخوانية أو عثمانية، وعن كونها تتكرر سنويًّا؟".

وتساءلت "المشخص" عن طريقة الفسح العام الحالي، وسط مطالبتها بسحب مثل تلك الكتب قبل انطلاقة المعرض، وانتشار الكوارث الثقافية، بحسب قولها.

وعلّق الدكتور "العاصم" على استفسار "المشخص" بقوله: "منصات التوقيع للجميع .. ولا يمكن أن أمنع شخصًا من توقيع كتابه. فبمجرد أن يصبح الكتاب نظاميًّا من الوزارة لا يمكن رفضه ومنعه".

وأشار إلى أنهم ناقشوا في اجتماع سابق لهم زيارة الإعلاميين وتنظيمها بالمعرض، بدلاً من منعهم من الدخول.

وأكد "العاصم" أن "٤٠٠ كاتب سيوقِّعون هذا العام كتبهم في منصة التوقيع، وأن أي شخص يتقدم للتوقيع وتنطبق عليه الشروط لا يُستبعد". نافيًا شائعة وجود محور الجدل "أبو جفين" ضمن ضيوف جلسات حوار مع المؤلفين، التي ستكون من أهم فعاليات المعرض لذلك العام.

فيما كشف مدير دار سعاد الصباح للنشر والتوزيع علي المسعودي لصحيفة «عكاظ»، أن الدار لم تصدر كتاباً بمسمى «توصون شي ولاش».

وشدد المسعودي على أن الإعلان الذي تضمن الكتاب في مواقع التواصل لا علاقة لدار سعاد الصباح به، مشيراً إلى صدوره من دار أخرى تتعاون والدار في معارض الكتب كشراكة في العرض فقط.

وأضاف: «إن وجود الكتاب في جناح دار سعاد في معرض الرياض الدولي للكتاب يمثل دار النشر التي صدر عنها، دار سعاد الصباح تتعاون مع عدد من دور النشر، من دون أن تتحمل أية مسؤولية منتجات تلك الدور».

وكان عدد من رواد التواصل الاجتماعي شنوا هجوماً على أبوجفين الذي أعلن عن إصداره كتاب «توصون شي ولاش»، معللين ذلك بأن تجربته الإعلامية المعروفة في برامج التواصل لا تخوله بالظهور ككاتب.