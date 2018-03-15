عاملة نظافة مغربية تخطف العقول بجمالها وقصتها

احتلت المغربية، سناء معطاط، عناوين معظم المواقع الإلكترونية في العالم العربي، بعد أن فازت بلقب "ملكة جمال عاملات النظافة لسنة 2018"، في حفل أقيم تحت شعار "جمال ونظافة".

ورغم أن الحفل نظمته "مجموعة أوزون للنظافة والبيئة والخدمات" قبل أيام بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، فإن الإعلام العربي لايزال يتداول خبر فوز هذه الشابة باللقب وقصتها التي تجسد تفاني المرأة وتقديمها للتضحيات من أجل عائلتها.

وحسب المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام مغربية وعربية، فإن سناء تعمل منذ نحو 9 أشهر في شركة التنظيفات في مدينة سلا إلى جانب المئات من النساء، وذلك لإعالة طفليها وزوجها الذي فقد وظيفته.

وقالت مجموعة أوزون، على صفحتها على فيسبوك، إن الحفل الذي نظمته في 9 مارس الجاري تحت عنوان "جمال ونظافة" بمشاركة فنانين وشخصيات عامة، خصص للاحتفاء بـ"عاملات النظافة اللواتي يعملن بمجهود خرافي على تجميل طرقات مدن المملكة بعيون ساهرة لا تتعب".

وأعربت سناء، البالغ عمرها 26 عاما، عن فرحتها بفوزها بلقب ملكة جمال عاملات النظافة، وقالت إنها تعمل في هذه المهنة لتعيل طفليها وزوجها، مشيرة إلى أنها اختارت "مهنة النظافة لتبقى نظيفة".