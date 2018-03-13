مايكل كين يقرر الاعتزال بعد أن اعتزلته الأفلام

كشف الممثل البريطاني الشهير الحاصل على لقب سير، مايكل كين، أنه يشعر بأنه سيقدم على اعتزال التمثيل "قريباً"، وذلك في تقرير إخباري نشر اليوم الثلاثاء.

وأفاد موقع "كونتاكت ميوزيك" الالكتروني المعني بأخبار المشاهير، بأن تصريحات كين (84 عاما) بشأن شعوره بأنه سيعتزل قريباً، تأتي بالرغم من أنه لا يرغب في الابتعاد عن الشاشة الكبيرة.

ونقل الموقع الالكتروني عن كاين، الذي قام بالتمثيل في أكثر من 167 فيلماً على مدار تاريخه الفني، القول: "لطالما كنت أقول إنك لا تعتزل الأفلام، ولكن الأفلام هي التي تعتزلك".

وأضاف: "إنهم لم يحيلوني إلى التقاعد بعد، ولكنني أشعر بأن ذلك أتٍ. فأنا سأتم عامي الخامس والثمانين هذا الأسبوع (غدا الموافق 14 من مارس)، وأرى أن الاستيقاظ في الساعة السادسة والنصف صباحاً لمراجعة ست صفحات من نص الحوار، لا يروق لي".

من ناحية أخرى، أكد النجم الأسطوري أنه لم يرفض أي عمل عُرض عليه أبداً، حيث قال: "لم أرفض أي عمل قط، ولكن هناك عدداً قليلاً جداً من الأفلام التي ندمت على تقديمها".

واسترجع كين تقديمه لأحد الادوار في عام 1978 في فيلم"The Swarm" (أي السرب)، الذي اعتبره البعض أحد أسوأ الافلام التي أُنتجت على الاطلاق، حيث قال عن الفيلم - الذي تدور أحداثه حول غزو أسراب من النحل لولاية تكساس الامريكية - إنه بالنسبة له "أسوأ فيلم" قدمه.