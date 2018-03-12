الكشف عن هوية قتلى تحطم الطائرة التركية في إيران

ذكرت وسائل إعلام تركية أن الطائرة الخاصة التي تحطمت اليوم الأحد جنوب غرب إيران في حادث أسفر عن مقتل 11 شخصا كانت تقل ابنة رجل الأعمال، حسين بشاران، مينا بشاران، و7 من صديقاتها.

وأوضحت صحيفة "حرييت" ووكالة DNA أن مينا بشاران وصديقاتها كن عائدات من دبي حيث أقمن حفلة وداع عزوبية.

وأشارتا إلى أنه كان من المخطط لعقد حفل زفاف لمينا في الشهر القادم.

من جانبه، نشر مدير الهلال الأحمر التركي، كريك كينيك، قائمة تضم أسماء 8 ركاب الطائرة تشمل اسم مينا باشاران و7 صديقاتها.

وكانت الطائرة تحمل على متنها 11 شخصا منهم 6 يحملون الجنسية التركية و2 يحملان الجنسية الإسبانية، و3 أشخاص من طاقم الطائرة.