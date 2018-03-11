الآن يمكنك الحصول على نموذج 3D من الذهب والفضة لجنينك!

طبقت شركة روسية تقنية جديدة لطباعة الأجنة في نماذج ثلاثية الأبعاد باستخدام صور الموجات فوق الصوتية.

وبات من الممكن الآن الحصول على نسخة طبق الأصل للجنين وهو بداخل الرحم ليتمكن الآباء من معرفة شكله الحقيقي وتفاصيل وجهه.

هذه الخدمة التي تقدمها شركة Embryo 3D الروسية تمنح نماذج ثلاثية الأبعاد مفصلة بدقة مذهلة ، تشمل وجه الطفل واليدين والقدمين والحبل السري. وتستخدم الشركة في صناعة النماذج الثلاثية مادة البلاستيك ومعادن ثمينة مثل الفضة والذهب والبلاتين.

ونقل موقع روسيا اليوم الإنجليزي، عن الأم يوليانا ريكون ، التي طلبت نموذجا لطفلها الذي لم يولد بعد، قولها إنه لشعور غريب ورائع، فالطفل لم يولد بعد ، ولكننا نلمسه ونشعر به.