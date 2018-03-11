بالفيديو.. «فنادق الكبسولات العائمة» مشروع ياباني يتحدى التسونامي

أنشأت اليابان أول فندق عائم كأحد الحلول لمواجهة خطر الزلازل وأمواج التسونامي في البلاد. الفندق العائم عبارة عن كبسولات دائرية تحمي السكان من تدفق المد والجزر المفاجئ عن طريق ارتفاعه فوق مستوى المياه.

تم الكشف عن المشروع الجديد يوم الإثنين الماضي فى حديقة دوتش، فى ناجازاكى. وصرح شيوجي تاهارا، مصمم الفندق، للصحافة المحلية بأن الفندق صمم "لضمان سلامة أفضل لعامة الناس من مخاطر التسونامي أو ضد أي نوع من المخاطر الطبيعية.

جاء فندق الكبسولة بسقف زجاجي، بحيث يمكن للضيوف الاستمتاع بمشاهدة نجوم السماء ليلا. ويمكنه استيعاب شخصين أو ثلاث، ومجهز بغرفة نوم تكفي لعائلة كاملة وحمام خاص ومكان لحفظ الطعام.

وأوضح المصمم تاهارا أن فندق الكبسولة لديه قابلية للطفو والارتفاع فوق الأمواج العاتية بسبب هيكله المصنوع من مادة البلاستيك المقوى بالألياف.

وشهدت اليابان زلزالا قويا بلغت شدته تسع درجات على سلم ريختر في عام 2011، مما تسبب في كارثة تسونامي هائلة دمرت البلد وأدت إلى كارثة فوكوشيما النووية، حيث فقد أكثر من 15,890 أرواحهم.