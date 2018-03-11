مطر الحبسي فارس «الميدان» في «فزاع لليولة» 2018

في أجواء تراثية تعبق بالفن والأصالة وروح المنافسة، توّج الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أول من أمس، «اليويل» الفائز في بطولة فزاع لليولة 2018، مطر علي الحبسي، بكأس فزاع الذهبي، أمام حشود غفيرة شهدت الحلقة الختامية من برنامج «الميدان» في القرية العالمية، حيث امتازت بأجواء حماسية، لا سيما وأن الحبسي استطاع حبس أنفاس الجمهور بمهاراته الفنية العالية، محققاً 132621 صوتاً، كما كان خصماً صعباً ومنافساً قوياً لليويل حمدان بن مصلح الأحبابي، الذي حلّ وصيفاً للعام الثاني على التوالي بـ49386 صوتاً، كما توج الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، حمدان الرميثي الفائز بجائزة اليويل المتميز لهذا الموسم.

ومن أبرز ما شهدته الحلقة الختامية، وصول كأس فزاع الذهبي إلى أرض الميدان بأسلوب متفرد، إذ جلبتها مجموعة من «اليويلة» على ظهر الجمال، حيث وضع قائد الركب الكأس الذهبي على المنصة، وعاد بعدها ليقود القافلة إلى خارج القلعة.

شعر وألحان

وقدم الفنان حسين الجسمي، على مسرح الميدان، أغنية «شيخ العرب» من كلمات الشاعر عبدالله حمدان بن دلموك وألحان فايز السعيد، وهي الأغنية المهداة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،

بينما قدمت الفنانة الكويتية نوال، أغنية بعنوان «يا هند» وهي مهداة إلى حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والأغنية من كلمات الشاعرة القديرة غياهيب وألحان فايز السعيد.

في حين أهدى الفنان عيضة المنهالي أغنية بعنوان «دبي جنة» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وهي من كلمات محمد بن المر وألحان فايز السعيد.

فخر

وقال الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث الذي ينظم البطولة، عبدالله حمدان بن دلموك، في تصريح لـ«البيان»: على مدى 18 عاماً، استطعنا تقديم وإبراز تراثنا الأصيل بحرفية عالية وبصورة تليق بأهدافنا الوطنية، وكلنا فخر بأن بطولة فزاع لليولة، ليست فقط ذات طابع رياضي، وإنما هي تظاهرة سنوية تراثية رياضية اجتماعية، يجتمع تحت مظلتها عدد كبير من خيرة شباب الوطن الراغبين بممارسة هوايتهم وخوض غمار المنافسة على كأس فزاع لليولة، بما يساعدنا على تعزيز الهوية الوطنية لديهم، وإشراك الشباب في عملية حماية التراث والحفاظ عليه.

وتابع بن دلموك: بطولة اليولة أتاحت أمامنا فرصاً كثيرة للمساهمة في بناء جيل محب للتراث والأغنية الوطنية الهادفة، والتي من شأنها تعزيز تلاحم البيت الإماراتي وتوطيد العلاقات بين القيادة الرشيدة والشعب والأرض.

دور محوري

وتحدث الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن الدور المحوري الذي لعبته إدارة البطولات في المركز، موضحاً أنها اعتمدت مبدأ الشفافية في تعاملها مع جميع المشاركين، وهذا ما كان له عميق الأثر في ترسيخ العلاقات الإنسانية بين «اليويلة»، وتعزيز الروح الرياضية بينهم، والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاح البطولة، وقال: نجاح بطولة اليولة على مدار هذه السنوات، يكمن أيضاً في تمسكها بالأصول، وستظل تسير على هذا النهج خلال المواسم المقبلة، ونحن واثقون من قدرة أبنائنا على إضافة المزيد لهذه البطولة الرائدة.

مليونير «اليولة»

وقال بطل «الميدان» ومليونير «اليولة» مطر الحبسي لـ«البيان»: أمارس اليولة منذ الصغر، وقد شاركت في البطولة للتعبير عن مدى حبي لهذه الهواية، ولكن عندما بدأت أجتاز مراحل المنافسة، الواحدة تلو الأخرى، بدأت أشعر بجدية المنافسة، وكثفت التدريب بشكل كبير تحت إشراف اليويل المحترف راشد الخاصوني، كما حظيت بدعم معنوي كبير من الأهل والأصدقاء.

الإمارات الأبية

أما الشاعر سيف السعدي، الذي قدم قصيدة وطنية بعنوان «الإمارات الأبية» خلال حفل الختام، فقال: يعد برنامج «الميدان» من خيرة البرامج التلفزيونية، لاسيما وأنه توليفة رائعة من الرياضة والفن، ومنصة مهمة للشعراء الشباب، كونهم مستقبل القصيدة بلا شك.