ألوان الطرب المغربي تجتذب الجمهور على كورنيش أبوظبي

أَحْيَت نُخبة من نجوم الطرب والموسيقى المغربية مساء أمس، حفلاً فنياً غنائياً على كورنيش أبوظبي بحضور محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي في المغرب، ومحمد آيت وعلي سفير المملكة المغربية في دولة الإمارات، والآلاف من عشاق الموسيقى والطرب المغربي الأصيل، وذلك في إطار فعالية «المغرب في أبوظبي» التي انطلقت في 7 مارس وتستمر حتى 19 منه في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

مشاركون

وضمت قائمة النجوم المشاركين في الحفل نخبة من المطربات والمطربين كأسماء المنور، وحاتم عمور، وعبد الرحيم الصويري، وسعيدة شرف، وسلمى رشيد، والرايسة تيحيحيت، وباتول مرواني، والمعلم باقبو، وطارق ويوسف فايف ستارز، قدّموا مجتمعين باقةً متنوعة من شتى أطياف الموسيقى والطرب المغربي كالكناوي والأمازيغي والأندلسي والصحراوي والشعبي والعصري.

أغانٍ

بدأ الحفل قرابة الساعة التاسعة مساءً بمقطوعتين للفرقة الموسيقية، ومن ثم قدمت أسماء المنوّر مجموعة من أجمل أغانيها التي تفاعل معها الجمهور بحماس شديد، واختتمت أسماء فقرتها الفنية بأغنية «عندو الزين» برفقة كل من طارق ويوسف فايف ستارز، اللذين استمرا بعد ذلك بتقديم باقة من الأغاني الشعبية بمشاركة فَنّانِيْ الإيقاع وسط تشجيع الجمهور.

تقدَّمَ بعد ذلك عبدالرحيم الصويري ليبدأ فقرته بأمداح نبوية أتْبَعَها بعدد من الأغاني الأُخرى التي صفّقَ لها الجمهور، واختتمت الفرقة الموسيقية فقرة عبدالرحيم الصويري على إيقاعات «مرحبا» وسط هتاف الحضور.

بعد ذلك أدى النجوم عدداً من الأغاني بطريقة «الدِيو» و«التريو» وغنوا مجتمعين بمشاركة كل من عبدالرحيم الصويري وأسماء المنور وسعيدة شرف وحاتم عمور إلى جانب سلمى رشيد والرايسة تيحيحيت وفرقتها وطارق ويوسف فايف ستارز والمعلم باقبو مع فرقته وباتول مرواني مع فرقتها الموسيقية.

لوحات متنوعة

وحين اجتمعت كوكبة النجوم على المنصة غنت سعيدة شرف «هاهوما جاو» وأتبعته بكوكتيل حساني غنت فيه «ماني»، بعد ذلك التحقت باتول مرواني وفرقتها بسعيدة شرف وقدمتا معاً لوحة صحراوية طربية ساحرة توجتاها برقصة «الكدرة» الشهيرة، وغنت باتول بعد ذلك أغنية «الصحراوي تحت الخيمة عندو بيعة مغربية»، كما غنى حاتم عمور كوكتيلاً من أجمل أغانيه شارك الجمهور في غنائها، ليعود طارق ويوسف فايف ستارز لغناء «العيون عينيا» و«صوت الحسن» بمشاركة باقي النجوم.

وبعد انتهاء النجوم من تأدية الأغاني صَعَدَت سلمى رشيد المنصة وقدمت مجموعة من أجمل أغانيها ومزيجاً من أغاني «الشكارا» وسط هتاف وتفاعل الجمهور، بعد ذلك التحق عبد الرحيم الصويري وحاتم عمور وأسماء المنور وسعيدة شرف بسلمى رشيد ليؤدوا مجتمعين أغنية «الله عليك يا بلادي» وتفاعل معها الجمهور.

فلكلور

وأبْدَعَ لاعب الرباب في تأدية معزوفة أمازيغية ألْهَبَتْ الأجواء وقدمت فرقة الرايسة تيحيحيت أغاني ورقصات تقليدية من منطقة سوس صفّق لها الجمهور بحماس، واختتم المعلم باقبو الحفل مع فرقته بلوحة «كناوية» بغنائه لـ«الجيلالي» و«بالحساين» و«مولاي إبراهيم»، وانضمت إليه الرايسة تيحيحيت مع فرقتها وأدوا جميعاً رقصة «الجدبا» واستمتع الجمهور بأنغامها، وانتهى الحفل بتتويج للأغنية الوطنية المغربية من خلال غناء جماعي لإحدى الروائع الخالدة وهي أغنية «نداء الحسن» التي ألهبت حماس الجمهور لما لها من وقع معنوي وتاريخي عند المغاربة لتختتم بذلك أمسية فنية طربية ناجحة بامتياز.

إقبال كبير من الجمهور على فعاليات «المغرب في أبوظبي» | من المصدر

حدث يجسّد عمق العلاقات بين المغرب والإمارات

أكد مسؤولون ومشاركون بفعالية «المغرب في أبوظبي» في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن انعقاد الدورة الثالثة من فعالية «المغرب في أبوظبي» يؤكد عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين دولة الإمارات والمملكة المغربية، مشيرين إلى أن الفعالية شهدت منذ انطلاقها إقبالاً كبيراً من الزوار الذين توافدوا على أروقة الفعالية المختلفة للتعرف على التراث والثقافة والفنون المغربية.

وقال رشيد حمزاوي مدير المكتب الوطني المغربي للسياحة إن فعالية المغرب في أبوظبي تحمل هذا العام شعار «المغرب يفتح لكم أبوابه»، وتؤكد إقامتها في دولة الإمارات للدورة الثالثة عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وقال نبيل الخالدين مدير الفنون بالفعالية » إن هذا الحدث يأتي تجسيداً للعلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات والمغرب . وقالت الشيف زكية آيت بولحسن إن هذه الفعالية تجسد عمق العلاقات بين البلدين . كما أعربت الشيف شميشة الشافعي عن سعادتها بالمشاركة.