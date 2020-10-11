سونوج دي ونامراتا نيوج: مشروعنا يبحث كيفية التفكير مثل «غابة»

المصدر: دبي - ريم الكمالي

حوار مختلف اليوم نجريه مع فنانين مبدعين من الهند، يجيبان عن السؤال الواحد معاً، يتلقف القارئ إجاباتهما المتفق عليها بينهما، وذلك بسبب عملهما المشترك في معرضهما المميز والمختلف بمركز جميل للفنون بدبي، وبعنوان «الصحراء هي الغابة»، والذي سيفتتح للجمهور في 17 أكتوبر الجاري. الفنان سونوج دي المقيم في ولاية «كيرالا» والمتخصص في الرسم، يعبر في أعماله عن تأمل انسيابية المعاني في المناظر الطبيعية مع الارتباط النقدي بها، بينما الفنانة نامراتا نيوج المتخصصة في علم التاريخ والآثار والأنثروبولوجيا من جامعة دلهي، يدور عملها حول التفاعل البشري وغير البشري في المشهد الطبيعي، ليأتي معرضهما المشترك عن مشهد النبات الطبيعي للصحراء بدولة الإمارات، بعد أن تغيرت نظرتهما لها، والتي يعكسها هذا الحوار:

حدِثانا عن عملكما المشترك في حديقة الفنان في مركز جميل للفنون والذي بعنوان: «الصحراء هي الغابة»؟

«الصحراء هي الغابة» فلسفة ومشروعاً امتداد لممارساتنا وحياتنا اليومية، والتي تطرح سؤالاً بسيطاً بشكل أساسي؛ كيف نفكر مثل «غابة»؟ لنشعر دائماً بالفضول والذهول من العلاقة بين الإنسان والعنصر غير البشري في المشهد العام، وكيف نجتمع ونتشارك في هذا المشهد من خلال الطعام لتزدهر سياسات تلك العلاقة، وهذا ما دفعنا إلى الرغبة في أن نغير منظورنا تجاه المناظر الطبيعية بدولة الإمارات واعتبارها وكأنها «غابة».

كيف؟

يحاول مشروعنا مع مركز جميل للفنون إلقاء نظرة على سياسات التدجين والطعام، التي تربط بين الماعز والنباتات والمعادن والبشر في الإمارات، حيث إن جميع النباتات في الحديقة المعروضة هي نباتات أصلية في دولة الإمارات.

وكيف هي هذه المجسمات؟

تحاول هذه المجسمات محاكاة مساحة تحدث بشكل طبيعي من خلال رواسب معدنية، إما كأحواض مائية أو أسطح حجرية أو كمجرى للمياه، حيث تتفاعل تلك المساحات مع الماعز والنباتات والبشر، لأن كل واحد منها ينجذب لإشباع الاحتياجات المعدنية المطلوبة للعنصر الآخر.

هلّا حدَثتمانا عن تجاربكما وخبراتكما معاً أثناء العمل والبحث عن النباتات الأصلية في أرض الإمارات.

يشبه عملنا معاً تفاصيل الحياة اليومية، لقد تسلل هذا الفضول إلى اهتمامنا بطبيعة دولة الإمارات، وخلال عملية البحث، أبهرنا التنوع المذهل للنباتات، التي يعتمد عليها البشر والماعز في الإمارات عبر التاريخ.

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