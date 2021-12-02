ستيف هارفي: الإمارات نموذج ازدهار فريد من نوعه عالمياً

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو هنأ فيه الممثل العالمي ستيف هارفي دولة الإمارات بعيد الاتحاد الخمسين، ولكن بطريقته الخاصة، أعرب فيه بأن نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الرفعة والتقدم والازدهار يعتبر فريداً من نوعه على مستوى العالم.

وفي الصدد، قال هارفي في مقطع الفيديو الذي تضمن لقطات ومشاهد مختلفة أضاءت على مشهد نمو وازدهار الدولة، قائلاً: "لا أعلم كيف حققتم كل هذه الإنجازات خلال 50 عاماً. اطلعوا على كتب التاريخ وأخبروني عن نموذج آخر استطاع إنجاز أمر مماثل في 50 سنة وحسب". مضيفاً أن ما حققته دولة الإمارات جاء نتاج قيادة تتحلى بالرؤية العظيمة لتسبغ بجهودها كافة لخدمة الشعب، مشيراً: "لم يكن بالإمكان تحقيق أي من هذه الإنجازات خلال 50 عام، إلا بوضع (محبة الشعب) أولاً".

ولفت هارفي أن سياسة دولة الإمارات التي وضعت الإنسان كأولوية وفي مقدمة خططها، تُرجمت باستفادة الأفراد من التطورات التي تحققت على كافة الصعد. وعلى سبيل المثال لا الحصر، يستفيد الأفراد من التطور في القطاع الصحي، والبنية التحتية لأنظمة الطرق السريعة، والمطارات، وغيرها من القطاعات التي لقيت دفعة تنموية خلال مدة زمنية تعتبر قصيرة نسبياً، تمثلت بخمسين عاماً مزدهرة.

واختتم مقطع الفيديو المصور بقول هارفي أن الدروس المستفادة من مسيرة دولة الإمارات لتكون نموذج تُضاعف فيه دول العالم عجلة نموها وتطورها، تتلخص في أن تقوم دول بمثل هذه الوفرة المالية في استثمار مواردها لخدمة وإسعاد شعبها.

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