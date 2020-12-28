سلطنة عمان تعلن تأجيل الدورة الـ 26 لـمعرض مسقط الدولي للكتاب

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة في سلطنة عمان سعيد بن سلطان البوسعيدي اليوم الاثنين تأجيل الدورة الـ 26 لـمعرض مسقط الدولي للكتاب .

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عبر حسابها على موقع "توتير" اليوم عن البوسعيدي قوله إن التأجيل جاء بسبب جائحة كورونا.

سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة يعلن تأجيل الدورة الـ ٢٦ لـ #معرض_مسقط_الدولي_للكتاب بسبب جائحة #كورونا. pic.twitter.com/x69TxWIbSs — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) December 28, 2020

ويعد معرض مسقط الدولي للكتاب منبرا ثقافيا بارزا يسعى في كل دوراته على أن يسوده المناخ الملائم للالتقاء بين الفئات الثقافية على مختلف توجهاتها الفكرية والأدبية.

وكانت سلطنة عمان بدأت رسميا امس الأحد الحملة الوطنية للتحصين ضد فيروس كورونا المستجد بعد قرارها الأسبوع قبل الماضي السماح باستيراد لقاح كورونا الذي طورته شركتا بيونتيك و فايزر.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية امس أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 128 ألفا و472 إصابة ، والوفيات 1495.

وكانت السلطنة أعلنت أنها ستعيد فتح المنافذ البرية والجوية والبحرية اعتبارا من يوم الثلاثاء 29 ديسمبر ، مشترطة تقديم شهادة تثبت عدم إصابة القادمين من جميع الدول بفيروس كورونا بناء على "فحص البلمرة" ينبغي إجراؤه قبل دخول البلاد باثنتين وسبعين ساعة على الأكثر، كما سيخضع القادمون من الخارج لفحص آخر لدى وصولهم إلى أي من مطارات السلطنة.

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