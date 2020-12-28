مكتبة زايد المركزية.. 103824 عنواناً في شتى أنواع المعرفة

المصدر: (العين - وام)

تزخر مكتبة زايد المركزية بمدينة العين، بـ 103824 عنواناً في شتى أنواع المعرفة، باللغتين العربية والإنجليزية، ما بين كتاب وقصص ورسائل ماجستير ودكتوراه، إضافة إلى العديد من قواعد البيانات، التي توفر الكتب الإلكترونية، ورسائل الماجستير والدكتوراه، والبحوث والتقارير، والمستخلصات في جميع المواضيع.

وأوضح جمعة الظاهري مدير مكتبة زايد المركزية بمدينة العين، أن المكتبة تأسست مع تأسيس جامعة الإمارات العربية المتحدة، في بداية العام الدراسي 1978/‏1977، وفي عام 2015، تم تحويل المكتبة إلى مكتبة عامة، تحت إدارة دار الكتب بدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وقال الظاهري: المكتبة تسعى إلى توفير جميع متطلبات الباحث والقارئ والطالب الجامعي، وحتى طلبة المدارس، من خلال الموارد التي تقدمها، سواء كانت هذه الموارد موارد ورقية، كالكتاب والمرجع والرسائل الجامعية والدوريات، أو مصادر إلكترونية، كقواعد البيانات وOverDrive، كذلك الدورات والمحاضرات واللقاءات التي تنظمها المكتبة لغناء ثقافة القارئ.

وأشار جمعة الظاهري إلى أن الموقع الإلكتروني للمكتبة، متاح مجاناً للجميع، ويحتوى محرك البحث الخاص بالمكتبة، جميع أوعية المعلومات التي توفرها المكتبة، كذلك يعرض الموقع البرامج والفعاليات القادمة للمكتبة، ومعلومات عن أفرع دار الكتب.

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