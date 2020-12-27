منشورات القاسمي تصدر «أيام وذكريات» الدبلوماسي الإماراتي عبد الرحمن الجروان

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت «منشورات القاسمي» عن صدور أحدث كتاب سيرة بعنوان «أيام وذكريات» من تأليف المستشار والدبلوماسي عبد الرحمن بن علي الجروان، الشخصية الإماراتية الغنية على أكثر من مستوى ومعنى، والذي خبر الحياة واختبرها، فانتزع منها حصيلة خبرات عميقة جديرة بالتعرف إليها واكتشافها، بدءاً من نيله شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة بغداد التي تخرّج فيها عام 1972، ثم لعبه أدواراً مختلفة في الحياة الاجتماعية الدبلوماسية والمهنية والسياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يقع الكتاب في 323 صفحة، من القطع المتوسط، وأضاءت فصوله الثمانية، عبر مضمون سردي وقصصي على منجز الجروان، حيث سيجد القارئ تراكم الخبرة والمعرفة وأدب الرحلات والمواقف الصلبة إلى جانب الحالات الإنسانية الصادقة، وذلك كله بأسلوب رقراق متدفق وشفافية وصدق.

يقول الجروان عن كتابه: «سيرتي ليست مقتصرة على البعد الشخصي، فقد أكرمني الله بأن عشت شبابي في مرحلة بالغة الحساسية، وبعد ذلك مررت بمراحل عدة عايشت خلالها شخصيات مهمة تركت بصماتها على مستوى الوطن والمنطقة والعالم، وتشكلت لدي انطباعات وتصورات حاولت أن اضمنها في هذه السيرة لعلها تكون مفيدة للقارئ الكريم».

ويضيف: «بهذا تكون سيرتي مزيحاً من السرد القصصي والتدوين التاريخي لمراحل مهمة من مسيرة بلدي الإمارات العربية المتحدة، لقد حاولت في سياق حديثي عن محطات حياتي تسليط الضوء قدر الإمكان على منعطفات مهمة من تاريخ المنطقة وفي مقدمتها لحظة تأسيس الاتحاد في الثاني من ديسمبر عام 1971م على أيدي المؤسسين الأوائل الذين لهم في قلوبنا محبة لا تنقضي مع الزمن».

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