محاضرة افتراضية عن الأحبار وملونات المخطوطات في مركز «جمعة الماجد»

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، أخيراً، محاضرة افتراضية عبر المنصة الإلكترونية بعنوان «أحبار ومُلَوِّنات المخطوطات: أنواعها ومكوناتها»، قدَّمها الأستاذ الدكتور عبداللطيف حسن أفندي، عضو هيئة التدريس في كلية السياحة والآثار في جامعة الملك سعود، بالمملكة العربية السعودية، والأستاذ بكلية الآثار في جامعة القاهرة، بجمهورية مصر العربية، وقد حضر المحاضرة عدد من المتخصصين والمهتمين بالمخطوطات من دول عربية عدة.

بدأ المحاضر بالحديث عن بنية المخطوط المادية والنصية وأهمِّ أوعية الكتابة قديماً مثل البردي والرق والورق، وإشكالية مصطلحي الحبر والمداد. كما تناول أحبار وملونات المخطوطات السوداء، وتعريف المواد الملونة، والأصباغ، وعرض أهم الأحبار والملونات السوداء كالحبر الكربوني، والحبر الخليط، والحبر المعدني، وبيَّن تركيبة كل حبر منها، ومميزاته، وعيوبه، وذكر بعض الوصفات المعتمدة لإعداد الأحبار، ومنها الأحبار السرية، وأحبار الأختام.

كما تحدَّث الدكتور أفندي عن طرق فحص وتحليل أحبار وملونات المخطوطات، وعدَّ مِن أهمِّها التحليل الكروماتوجرافي، وأشار إلى أهمية الأحبار والملونات في تأصيل المخطوطات وكشف تزويرها.

وفي نهاية المحاضرة عبر المشاركون عن إعجابهم بالموضوع من خلال الاستبانة التي أرسلت إليهم عبر المنصة، كما أبدوا تفاعلاً كبيراً من خلال الأسئلة التي طرحوها على المحاضر.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز