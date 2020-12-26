وفاة رائد الخيال العلمي الأديب الأمريكي جيمس إي جون

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت جامعة كانساس ، وفاة الأديب الأمريكي جيمس إي جون، أبرز رواد أدب الخيال العلمي في العصر الذهبي عن عمر ناهز الـ97 عاما.

وتوفي الأديب الأمريكي لأسباب طبيعية في مدينة لورانس، كانساس، حيث كان يدرس لعقود في جامعة كانساس، كما أفاد متحدث باسم الجامعة لصحيفة هوليوود ريبورتر.

بدأ الكاتب الراحل حياته المهنية في كتابة القصص القصيرة لمجلات Pulp في عام 1949 واستمر في تأليف عشرات الكتب.

أصدر أول مؤلفاته "نجم أسفل النهر" عام 1955، وسرعات ما تحولت لمسلسل تلفزيوني عرض عبر شبكة «إيه بي سي» الأمريكية.

بالإضافة إلى مجال الرواية، عُرف «جون» كمحرر للمختارات ومؤلف للأعمال الأكاديمية، وحصل على وسام جائزة «هوجو» لأدب الخيال العلمي عن روايته «أسيموف» عام 1983.

وخدم «جون» في البحرية الأمريكية لمدة 3 سنوات خلال الحرب العالمية الثانية، ليحصل بعد ذلك على ليسانس الصحافة ودرجة الماجستير في اللغة الإنجليزية من جامعة كانساس.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز