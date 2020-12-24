«دبي للثقافة» تعزز دور المكتبات منصات إبداعية

المصدر: (دبي - البيان)

زار وفد من هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، تترأسه هالة بدري، مدير عام «دبي للثقافة»، مكتبة حتا العامة، التي تعدّ رافداً ثقافياً يغذي مناطق تبعد عشرات الكيلومترات عن مدينة دبي، وتحيط بها الجبال والصحراء من جميع الجهات. وقد جالت بدري في أرجاء المكتبة التي تأسست في العام 1998، وتعدّ أحد الأفرع الثمانية لمكتبات دبي العامة، وتحتوي بين جنباتها على ما يقارب 75,000 عنوان متاح للإعارة.

وقالت بدري: «تزخر مكتبات دبي العامة بالعديد من البرامج الثقافية، إلى جانب المحتوى المتميز الذي تحتضنه في أقسامها المختلفة، وذلك ترجمة للدور الذي تلعبه دبي للثقافة في دعم رؤية حكومة الإمارات الساعية إلى تطوير مجتمع قائم على المعرفة».

وأضافت بدري: «حرصنا في الهيئة على تحويل المكتبات إلى منصات إبداعية، توفّر تجربة ثقافية وعلمية شاملة، إلى جانب تمكين الأعضاء من تصفح الكتب والمجلات الإلكترونية، وذلك لما للمكتبات من دور كبير وحيوي في تعزيز القراءة والمعرفة لدى المجتمع الإماراتي بمختلف مكوناته».

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