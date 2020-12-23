جمعية الاجتماعيين تطلق المهرجان الاجتماعي الثقافي "وسع صدرك"

المصدر: الشارقة – جميلة إسماعيل

أطلقت جمعية الاجتماعيين مساء أمس الأول المهرجان الاجتماعي الثقافي "وسع صدرك"، وذلك بحضور الشيخة عزة بنت عبدالله النعيمي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وناعمة عبدالله الشرهان، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسمية السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، والمهندس جاسم المازمي عضو المجلس الاستشاري رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات، وعارفة الفلاحي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وعدد من الفنانين الإماراتيين والإعلاميين، إلى جانب نخبة من الضيوف وأفراد المجتمع.

ويتضمن المهرجان ورشاً وفعاليات جديدة من حيث المضامين وأساليب تنفيذها وتطويرها.

وقالت عائشة المطوع، رئيسة المهرجان في حديثها لـ "البيان": "يهدف المهرجان إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تتمثل في تعزيز التآلف والتعاون المجتمعي، إضافة إلى إنعاش الحياة الاجتماعية التي أصابتها الرتابة إثر الجائحة. وأشيد حتما بجهود الفريق المنظم والداعم للمهرجان، فنحن لا نسعى سوى إرضاء الجمهور الزائر بالشكل اللائق، إذ نحرص فعليا على أن يتجاوز المهرجان من مجرد كونه مهرجانا ترفيهيا إلى كونه اجتماعيا وثقافيا.

ويتمثل هدفنا أيضا في التعريف بمقر الجمعية الجديد الكائن في منطقة القوز في إمارة الشارقة، وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية قد بلغت 40 عاما من العطاء المجتمعي، ونطمح لتنفيذ العديد من المبادرات التي من شأنها أن تخدم بمجتمعنا وترقى به".

وأضافت :"كما يتضمن المهرجان باقة جميلة من الفعاليات التي تتمثل في المسابقات، ومنها مسابقة منصة الشباب، والإسعاف، وعروض مسرح العرائس، إضافة إلى مسابقات دائرة الخدمات الاجتماعية.

وفيما يختص بالورش، فهناك ورشة إعادة التدوير، والخط العربي، وقلم الرصاص، والديكوباج، وورشة رسم لأصحاب الهمم، وورشة الأشغال اليدوية، وغيرها.

كما استمتع الجمهور الزائر للمهرجان بالعروض الشعبية والتراثية، فهدفنا هو المحافظة على تراثنا العريق من الاندثار وسط معمعة الحياة العصرية بتقنياتها وتعقيداتها التي تختلف اختلافا جذريا عن نمط الحياة القديم".

كما أشادت المطوع بجهود الفرق التطوعية المشاركة في تنظيم المهرجان، والتي أخذت على عاتقها التطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، كوفيد 19، كحث الجمهور الزائر للمهرجان على وضع الكمامات وتجنب المصافحة، والتباعد.

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