«فاوندري».. منصة التواصل الإبداعي الجديدة في وسط دبي

المصدر: دبي - البيان

شهد وسط مدينة دبي افتتاح الوجهة الإبداعية الجديدة «فاوندري»، والتي تتيح لعشاق الفنون وأصحاب المواهب الإبداعية مرفقاً متعدد الاستخدامات لاستضافة المعارض وصالات العرض الفنية ومساحات العمل المشتركة، إضافة إلى غرفة مخصصة لبث المحتوى الصوتي «بودكاست».

وتأسست «فاوندري» من قبل شركة «إعمار»، استجابةً لتطور المشهد الثقافي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتشكّل مساحة جديدة لحفز السلوك الإبداعي وجمع الأفراد ذوي الأفكار المتشابهة ممن يبحثون عن منصة بديلة تواكب ميولهم الفنية. ويضم «فاوندري» صالات عرض فنية، ومساحة عمل مشتركة ومكتبة إبداعية ومقهى.

وتوفر هذه الوجهة الإبداعية تجربة جديدة عبر برنامج شامل من المعارض الفنية، وورش العمل، والأنشطة الترفيهية، والمنتديات الحوارية، إضافة إلى بيئة ملهمة للأنشطة متعددة التخصصات للارتقاء بالمشهدين الفني والثقافي في الإمارات. وتحظى بيئة «فاوندري» بالإمكانات الكافية لدعم المجتمع الإبداعي في دبي، وإتاحة الفرصة أمام المشهد الفني العالمي للازدهار والتواصل وعرض المواهب الإبداعية المتميزة.

وتخطط «فاوندري» لعرض مجموعة واسعة من الأعمال الفنية المعاصرة، وتنظيم برامج ثقافية لمجتمعات دبي خاصةً، والإمارات والمنطقة عموماً، بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسات فنية مرموقة وقيمين فنيين وفنانين بارزين. وسيقوم المجمع الإبداعي كذلك بدعم واستضافة حوارات ومعارض فنية بمشاركة فنانين محليين وإقليميين وعالميين.

وتستهل «فاوندري» أعمالها باستضافة معارض للفنانين البارزين جعفر خالدي، ونافيد عظيمي سجادي، وغونسالو مابوندا؛ إضافة إلى مشروع للفنانة عائشة حضير وروضة الكتبي وشيخة الكتبي؛ وعرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية الخاصة لخالد شعفار.

وستنظم «فاوندري» كذلك برنامجاً شهرياً من الحوارات الثقافية التفاعلية بمشاركة المجتمع المحلي. وتقدم للفنانين ورواد الأعمال الشباب مساحات عمل مشتركة وغرفة للبث الصوتي «البودكاست»، حيث تتوافر لهم إمكانات غير محدودة للعمل الإبداعي. علاوةً على ذلك، توفر «فاوندري» خيارات متنوعة من مساحات العرض الشخصية التي يمكن حجزها عبر بوابته الإلكترونية الخاصة.

وتخطط الوجهة الإبداعية الجديدة «فاوندري» لاستضافة باقة من الأنشطة الملهمة مثل عروض الأفلام الوثائقية والسينمائية والفنية، إلى جانب مجموعة متنوعة من ورش العمل التي تركز على التخصصات والتقنيات والوسائط الإبداعية المناسبة للطلاب من مختلف المستويات.

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› وجهة فنية تضم مساحات مخصصة لاستضافة المعارض تثري الحراك الثقافي الإماراتي

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