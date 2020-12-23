«دبي للثقافة».. مبادرات رسخت استدامة القطاع الإبداعي

المصدر: دبي - البيان

أنشطة ومبادرات «دبي للثقافة» امتدت على طول 2020، والتي شهدت إطلاق مبادرات نوعية ساهمت في إثراء المشهد الثقافي في دبي، حيث جاء على رأس هذه المبادرات إعداد دراسة شاملة لقطاع الثقافة، والتي بدأت فيها «دبي للثقافة» بهدف استكشاف العرض والطلب الخاص بالقطاع، وتتضمن تحليلاً كمياً ونوعياً لأوضاع القطاع الثقافي في دبي حالياً، للتعرف إلى طبيعة فرص التوظيف، والقيمة المضافة، والعروض، والأصول وبرامج القطاع، وغيرها، ويتوقع أن ترى مخرجات الدراسة النور في الربع الأول من 2021، كما كشفت أيضاً «دبي للثقافة» عن اعتكافها على إعداد الدليل الموجز لمعايير المتاحف من حيث التصميم والإدارة، والمتوقع أن يتم إطلاقه في الربع الأول من 2021.

على صعيد آخر، أطلقت صحيفة «البيان» بالتعاون مع هيئة «دبي للثقافة» سلسلة «زايد في ذاكرة الوطن» الوثائقية، التي تضيء على تميز إنجازات ومسيرة مؤسس الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقيمة ما حققه من ازدهار للدولة بعد أن قهر التحديات، حيث تستعرض السلسلة ذلك من خلال باقة أفلام قصيرة تتضمن شهادات لتسعة من أبرز رجالات الدولة الذين عاصروا القائد المؤسس.

منظومة متكاملة

في المقابل، أطلت «دبي للثقافة» بمبادرة «مقتنيات دبي»، وهي الأولى من نوعها عالمياً، كمنظومة متكاملة لجمع وإدارة المقتنيات الفنيّة على تنوّع أشكالها، وفق آليات حصيفة للحوكمة تسهم في إثراء المشهد الإبداعي في دبي، وتأكيد مكانتها عاصمةً عالميةً حاضنة للإبداع، كما شهد 2020 إطلاق الهيئة لمبادرة «التعليم الإلكتروني» بالتعاون مع شبكة «لينكدإن»، كما قامت الهيئة بالتعاون مع «آرت بينتينغ لاب» بدعم مبادرة #UnitedArtEmirates لتوحيد وإلهام وتشجيع المواهب في مجتمع الإمارات، لتوفير الهيئة مجموعة مختارة من الأعمال الإبداعية المشاركة في حملة «#لنبدع_معاً» إلى «آرت بينتنغ لاب»، لتحويلها إلى جداريات نابضة بروح الإبداع التي أنتجتها أنامل مبدعي الإمارات.

وكانت الهيئة قد احتفت أيضاً بتجربة مجموعة من مبدعي الإمارات الذين شاركوا في معرض «الباب والريشة».

مصمم المستقبل

وشهد عام 2020 تعاون الهيئة مع مجموعة «كارت غروب» لدعم مبادرة «مصمم المستقبل» التي تسعى المجموعة من خلالها لتقديم عمل فني مبتكر يلبي شغف عشاق الفن والثقافة، ويسهم في تعزيز المشهد الإبداعي في دبي، فضلاً عن الهدف الإنساني للمبادرة في دعم المبدعين.

وأطلقت الهيئة بالتعاون مع مجموعة آرت دبي ماراثون «دبي للأفكار»، لدعم المجتمع الإبداعي في دبي، حيث استهدفت المبادرة، استقطاب الأفكار التي من شأنها مواجهة التحديات التي تواجهها المجتمعات الإبداعية والثقافية في ظل انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

كما شهد عام 2020 إطلاق الهيئة لمسابقة «إبداع دبي في صناعة الأفلام القصيرة»، التي استهدفت فيها الهواة والمحترفين في مجال الإبداع السينمائي، وجاءت المسابقة بهدف تشجيع المنافسة بين الموهوبين من الشباب في إظهار إبداعاتهم عبر صناعة فيلم قصير.

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