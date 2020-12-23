بحث تطوير العلاقات الثقافية بين الإمارات وفرنسا

المصدر: (أبوظبي - البيان)

بحثت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، مع السفير الفرنسي لدى الدولة كزافييه شاتيل، وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين الفرنسيين، العلاقات الثقافية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا، وسبل تعزيزها استناداً إلى الحوار الثقافي بين البلدين وتعاونهما في المجالات الإبداعية.

ونشرت معالي نورة الكعبي، تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» جاء فيها: «تشرفت بلقاء كزافييه شاتيل، سفير فرنسا لدى الدولة مع عدد من المسؤولين والدبلوماسيين الفرنسيين، للعمل في تعزيز علاقاتنا الثنائية بفضل حوارنا الثقافي وتعاوننا الإبداعي..».

وشهد عام 2018 انطلاق «الحوار الثقافي الإماراتي الفرنسي»، استناداً إلى العلاقة التاريخية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة بالجمهورية الفرنسية، والتي وضع أسسها المتينة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وشهدت تطورات كبيرة خلال العقود الماضية، وظهرت انعكاساتها في الحراك الثقافي المشترك بين شعبيهما.

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