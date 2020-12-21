الإمارات نموذج فريد في النهوض بـ«لغة الضاد»

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، أن دولة الإمارات أرست نموذجاً فريداً في مجال النهوض باللغة العربية والحفاظ عليها وتعزيز حضورها في الوجدان واستخداماتها وأساليبها ومختلف خطوطها وفنونها النثرية والشعرية، لمواكبة التطور عبر تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج الثقافية الهادفة للارتقاء بلغة الضاد.

وقال المزروعي، إن احتفاء دولة الإمارات باليوم العالمي للغة العربية يجسد رؤية قيادة الدولة الرشيدة وعنايتها باللغة العربية كمكون رئيسي للهوية الوطنية، والالتزام بمواصلة الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات وإمارة أبوظبي، للحفاظ على اللغة العربية نظراً لمكانتها الثقافية والإنسانية.

رؤية

وأشار المزروعي إلى أن لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي ومن أجل هذه الغاية النبيلة تمضي قدماً للارتقاء بمكانة اللغة العربية وتعزيزها، من خلال رؤيتها الشاملة الرامية إلى تعزيز الثقافة وتأصيل الموروث الإماراتي مؤكدة بهذا على دور أبوظبي في تعزيز التفاعل والتواصل الثقافي للمساهمة في إيصال الرسالة الحضارية والإنسانية السامية لدولة الإمارات إلى مختلف شعوب العالم بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يولي اهتماماً كبيراً لبرامج صون التراث العربي ورعايتها.

مكانة

من جانبه، قال عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، إن اليوم العالمي للغة العربية مناسبة تؤكد مكانة لغة الضاد وأهميتها في البناء الثقافي واللغوي للأمة العربية، بما يسهم في ترسيخ هويتها، ويعزز تسامحها مع قرب انطلاق برنامج أمير الشعراء بموسمه التاسع ودوره في الاهتمام بالشعر الفصيح، وتنوع التجارب الشعرية، وإبراز مكانته على خريطة الإبداع العربي بصفته من أكبر البرامج المساهمة في إعلاء قيمة الشعر العربي الفصيح.

وفي السياق، قال سلطان العميمي، مدير أكاديمية الشعر في أبوظبي- رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، إن البرامج الثقافية التي تصدر عن المؤسسات الثقافية في إمارة أبوظبي تعزز حضور اللغة العربية في الهوية المحلية، وما برنامج أمير الشعراء وإصدارات أكاديمية الشعر إلا جزء من منظومة هذه البرامج التي تعبر على جسر لغوي متين، يؤكد قدرة لغة الضاد على الانطلاق في آفاق الإبداع والتجديد الفكري بمختلف أشكاله.

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