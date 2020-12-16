«دبي للثقافة» تنظم مخيمها الشتوي 2020 افتراضياً

المصدر: (دبي - البيان)

تواصل هيئة الثقافة والفنون «دبي للثقافة», ممثلة بإدارة المكتبات العامة، تحضيراتها لإطلاق مخيمها الشتوي الافتراضي للعام الجاري 2020، الذي من المقرر أن تنظم فعالياته بالتزامن مع إجازة الفصل الدراسي الأول، خلال الفترة الصباحية من 20 وحتى 31 ديسمبر الجاري، تماشياً مع التدابير والإجراءات الرامية للحد من تفشي جائحة «كوفيد 19».

وتدعو دبي للثقافة الفئة العمرية المستهدفة من المخيم الشتوي (6 – 12 سنة) إلى المشاركة والاستفادة من فعالياته، والذي سيتم تنظيمه افتراضياً من خلال برنامج «ميكروسوفت تيمز»، وينقسم إلى قسمين، الأول باللغة الإنجليزية خلال الفترة من 20 إلى 24 ديسمبر، والثاني باللغة العربية في الفترة من 27 إلى 31 ديسمبر 2020.

ويعتبر مخيم الشتاء إحدى مبادرات برنامج «دبي تقرأ»، ويهدف إلى استثمار أوقات فراغ الطلبة فيما يعود عليهم بالمتعة والفائدة، من خلال تقديم برامج تثقيفية تتضمن ورش عمل فنية وعلمية، إضافة إلى الأنشطة القرائية التي تعمل على تطوير مهارات البحث العلمي والخطابة والكتابة، وتساهم في تحفيز الأطفال على تبني القراءة كعادة مستمرة في حياتهم اليومية.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز