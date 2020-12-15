دبي الأولى إقليمياً والسادسة عالمياً في التفاعل الثقافي

المصدر: دبي ــ البيان

حلت دبي في المركز الأول إقليمياً والسادس عالمياً في معيار التفاعل الثقافي، ضمن مؤشر «المدن العالمية القوية 2020» الصادر عن معهد الاستراتيجيات الحضرية - مؤسسة «موري ميموريال» اليابانية، ويقيس المعيار أداء المدن من حيث الريادة، والجذب السياحي، وعدد المنشآت الثقافية وتوفر وسائل راحة الزائرين والتواصل.

وقالت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي: «يأتي هذا الإنجاز العالمي لإمارة دبي تماشياً مع استراتيجية وجهود هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، الرامية إلى تعزيز مكانة دبي على الساحة العالمية باعتبارها وجهةً مفضلة لجميع عشاق الفنون والثقافة، ومنارةً للتنوع الثقافي، وحاضنةً للمواهب الدولية، ومركزاً للإبداع والحوار الثقافي، بالإضافة إلى الاحتفاء بالتراث الثقافي الغني لإمارة دبي وتعزيز مكانتها كأكبر مركز للالتقاء الفكري لشتى الثقافات على مستوى المنطقة.

وقفزت دبي من المركز التاسع عشر لعام 2019 إلى المركز السابع عشر لعام 2020 ضمن مؤشر المدن العالمية القوية لعام 2020 العام، الذي يُعنى بتصنيف 40 مدينة رئيسية أو أكثر، وفقاً لجاذبيتها أو قدرتها الشاملة على استقطاب المبدعين من أفراد ومؤسسات من جميع أنحاء العالم. ويتم تصنيف المدن على أساس 70 مؤشراً.

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دبي الأولى إقليمياً والسادسة عالمياً في معيار التفاعل الثقافي

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