«الشارقة للتراث» يصدر «عمري 3000 سنة»

المصدر: (الشارقة - البيان)

أصدر معهد الشارقة للتراث، أخيراً، ألبومين موسيقيين من التراث الفني، للباحث والموسيقي أزهر كبة، رئيس قسم التراث الفني بالمعهد، يستعرض الألبوم الأول الذي يحمل عنوان «عمري 3000 سنة»، (12 مقطوعة)، ومنها موسيقى لأغانٍ من التراث العراقي، يترجم السنطور غناءها بتوزيع جديد، إضافة إلى مؤلفات موسيقية جديدة.

ويشتمل الألبوم الثاني على «فنون شعبية من العالم»، تقدّم توليفة جميلة لمجموعة من الفرق الفنية: فرقة الشارقة الوطنية، الأرجنتين، البوسنة، كرواتيا، إسبانيا، تشيلي، المكسيك، أوكرانيا. وقد تم توثيق هذه الفنون للفرق الشعبية التي شاركت في أيام الشارقة التراثية في السنوات الماضية، في نطاق اتساع دائرة اهتمام المعهد بالفنون الشعبية الإماراتية والخليجية، باعتبارها نافذة مشرّعة على العالم.

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