«زايد للدراسات» و«أبوظبي للفنون» ينظمان ملتقى الوطن للفن التشكيلي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات، ومؤسسة أبوظبي للفنون، أمس، ملتقى الوطن للفنون التشكيلية «عن بعد»، والذي استضاف نخبة من الفنانين التشكيليين الإماراتيين في حوار تناول تجاربهم الفنية وارتباطها بالحركة التشكيلية في الدولة.

شارك في الملتقى الفنانون التشكيليون عبد القادر الريس، ومحمد مندي، ومحمد الأستاد، وعبد الرحيم سالم، والفنانة التشكيلية عزة القبيسي، وأدارت الحوار الإعلامية عائشة الزعابي.

وقالت فاطمة المنصوري مديرة مركز زايد للدراسات والبحوث، إن الملتقى جاء في إطار الاحتفاء باليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات.. مؤكدة أن الفنون تظل هي أساس التنمية الثقافية ورصيد الدولة الحضاري ونبض الشعوب وتجلي نهضتها.

ثقافة أصيلة

وأكد الدكتور حامد السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوظبي للفنون، أن الملتقى هو تجسيد للهوية والثقافة الإماراتية الأصيلة ونشرها من خلال اللوحات الفنية للمبدعين، فالفنون والثقافة تلعبان دوراً مهماً في خلق مجتمع راقٍ يصنع نهضة بلاده، فالفن هو غذاء العقل ومن خلاله تقاس حضارات الشعوب.. لافتاً إلى دور الفن في نشر قيم التسامح والوحدة في المجتمع.. موضحاً أن هدف تنظيم الملتقى هو دعم الفنون التشكيلية وتعزيز مكانتها ودعم المشهد الثقافي في دولة الإمارات.

وتحدث الفنان عبد القادر الريس عن تجربته الفنية ورحلة التعلم من لوحات كبار الفنانين العالميين والمدارس الفنية التي اشتغل في إطارها، بالتركيز على تجربته في رسم البيوت القديمة والأبواب والنقوش التراثية، مؤكداً أن الفنان هو ابن بيئته، لذا، من الطبيعي أن يعكسها في إبداعه.

أسلوب تجريدي

وتناول الفنان عبد الرحيم سالم أسلوبه التجريدي الرمزي في العمل الفني، وتقنياته في الرسم، وموضوعات لوحاته، فيما تحدث الفنان محمد مندي عن تجربته في دمج الخط العربي في الرسم.

أما الفنان محمد الأستاد، فتناول بداياته في جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، وتنقله بين الأسلوب الواقعي والسريالي انتهاء بفن دانات الشواطئ الذي ابتكره قبل عقدين.. فيما تحدثت الفنانة عزة القبيسي عن تجربتها الفنية والمعارض التي شاركت بها.

لوحات

عرضت في الملتقى لوحات للفنانين المشاركين، حيث تم النقاش حولها باستفاضة من الحضور، وشارك في المداخلات التي أثرت الملتقى كل من الفنان الدكتور محمد يوسف، والفنانة الدكتورة نجاة مكي، والدكتور محمد فاتح زغل الباحث في مركز زايد للدراسات والبحوث.

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