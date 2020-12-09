«العويس الثقافية» تصدر «رواية الشباب في الإمارات»

المصدر: دبي - البيان

صدر حديثاً عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية كتاب جديد بعنوان «رواية الشباب في الإمارات ـ دراسات وأبحاث» لمجموعة باحثين هم: أ. إبراهيم الهاشمــي «غواية النشر، الرواية الإماراتية بين الكم والكيف»، أ. عبد الفتاح صبري «الرواية الإماراتية، من سرد الماء والصحراء إلى سرد الذات»، د. صالــــح هويــدي «الحضور المهيمن للمرأة في الخطاب الروائي الإماراتي، فتحية النمر نموذجاً»، أ. عـزت عمـر «أثر الحداثة وما بعدها في رواية الشباب الإماراتي»، د. أمينــــة ذيبــــان «في فمي لؤلؤة: الماء هل يؤرخ سرداً»، أ. سامــــح كعــــوش «شباب الرواية لا رواية الشباب..«حارس الشمس» لإيمان اليوسف أنموذجاً»، د. أحمــــد الزعــبي «فضاءات الرواية الإماراتية الجديدة، رواية: «عيناك يا حمدة» ورواية: «طوي بخيتة» أنموذجاً»، أ. إســـلام أبو شكـير «الرواية الإماراتية والتأسيس الجديد «غرفة واحدة لا تكفي» لسلطان العميمي».

شهادات

واحتوى الكتاب على شهادات لروائيين إماراتيين: «المتعة أم التأثير» لعبدالله النعيمي. «خيارات صحيحة» لفتحية النمر. «سؤال الأنا والمكان» لريم الكمالي. «فتح النوافذ والأبواب» لإيمان يوسف. «هوس الكتابة» لبدرية الشامسي. «الكتابة أمانة» لمريم الغفلي.

ندوات

ويأتي هذا الكتاب في سلسلة الندوات التي تنظمها مؤسسة العويس الثقافية، حيث كانت المؤسسة قد عقدت «ملتقى رواية الشباب في الإمارات» يومي 26 - 28 سبتمبر 2017، حيث قُدمت مجموعة من الأبحاث والشهادات لنخبة من النقاد والكتاب والروائيين الإماراتيين والعرب، رصدوا تطور الرواية في الإمارات، وحللوا ظاهرة الإقبال على هذا الفن بشكل لافت في السنوات الأخيرة. جاء الكتاب في 210 صفحات من القطع المتوسط، وحمل الرقم 23 ضمن سلسلة الندوات التي يتم توثيقها وإصدارها لتكون مرجعاً للباحثين والمهتمين.

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