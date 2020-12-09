إعلام العالم يحتفي بتجربة «الشارقة للكتاب 39» بكل اللغات

المصدر: الشارقة - البيان

احتفت وسائل الإعلام العربية والأجنبية بالتجربة العالمية التي قدمها معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الاستثنائية الـ39، حيث تابعت مئات الصحف والقنوات الإذاعية والتلفزيونية والوكالات الإخبارية مجريات المعرض، وتناقلت بأكثر من 10 آلاف مادة صحافية وإعلامية ما قدمه من فعاليات بوصفه المعرض الدولي الأول في العالم الذي يعقد على أرض الواقع خلال فترة انتشار وباء «كوفيد 19».

وجاءت التغطيات والمتابعات الإعلامية والصحافية للمعرض بعشرات اللغات العالمية، منها الفرنسية، والألمانية، والإيطالية، والبرتغالية، والكورية، والصينية، والروسية، والأردية، والإسبانية، الماليالامية، والإنجليزية وتنوّعت بين مقالات وتقارير وأخبار مكتوبة ومصورة، نجحت في تقديم مشروع الإمارة الثقافي، الذي أرسى دعائمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لمختلف بلدان العالم.

وحملت أبرز الصحف العالمية عناوين تؤكد ريادة الشارقة في تقديم نموذج معرض هجين بأعلى معايير السلامة والوقاية، وأكدت إثر انعقاد المعرض على واقع صناعة النشر الإماراتي والعربي والأجنبي، وما حمله من رسائل لمختلف القطاعات الثقافية والاقتصادية، حيث كان المعرض محط اهتمام العديد من بلدان العالم، وشهد خلال الأحد عشر يوماً زيارة وفود رسمية من سفراء وقناصل بحثوا تجربة الشارقة في تنظيم المعرض واستعرضوا مجالات التعاون والعمل المشترك مع هيئة الشارقة للكتاب.

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