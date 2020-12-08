«المستقبل يبدأ الآن».. شعار «مهرجان أبوظبي 2021»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، خلال ندوة حوارية عبر المنصات الرقمية عن برنامج مهرجان أبوظبي لعام 2021 في دورته الثامنة عشرة، تحت شعار «المستقبل يبدأ الآن». أدارت الندوة الافتراضية، الإعلامية اللبنانية، جيزال خوري، بحضور هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، بمشاركة كل من المؤلفة والخبيرة السابقة في دار «سوذبيز» روكسان زاند، ومستشار الفنون التشكيلية لمجموعة أبوظبي للثقافة والفنون جلال لقمان، والمخرج والكاتب الإماراتي عامر سالمين المري، والمؤلف الموسيقي الإماراتي الشاب إيهاب درويش.

وشهدت الندوة، بث رسائل مسجلة لكل من معالي فاروق حسني، وزير الثقافة المصري الأسبق، ونادين عبد الغفار، مؤسس آرت دي إيجيبت، وبيار عوده، مدير مهرجان «إيكس أون بروفنس»، وناصر الظاهري، الأديب والمخرج السينمائي الإماراتي، والتينور الشهير خوسيه كورا، وأماندا لي فالكنبرج، عازفة الكمان نيكولا بينيديتي، المؤلفة الموسيقية العالمية، ونصير شمّه، أستاذ العود العربي.

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