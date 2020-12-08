دبي تستضيف لوحتين لبوتيتشيلي ورامبرانت قيمتهما 100 مليون دولار

المصدر: دبي - البيان

كشفت دار المزادات العالمية «سوذبيز»، أمس، عن إقامة معرض في دبي يستضيف لوحتين فنيتين لبوتيتشيلي ورامبرانت، بينما يقام المزاد عليهما في نيويورك، ويعد سعرهما الأعلى قيمة على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط، إذ يتجاوز 100 مليون دولار لهما معاً. وتعود اللوحة الأولى للفنان الإيطالي الشهير ساندرو بوتيتشيلي، حيث ستقدم «سوذبيز» واحداً من أرقى أعماله وهو لوحة «الشاب الذي يحمل الدائرة»، بسعر يناهز 80 مليون دولار.

ويعد بوتيتشيلي أحد رواد فن بورتريه «صور الشخصيات».

ونال بوتيتشيلي شهرة واسعة في عصره، وخاصة مع إقبال الأثرياء على لوحاته التي لم يتبقَ منها سوى نحو 12 لوحة موزعة في عدد من المجموعات الفنية، في أرقى المتاحف حول العالم.

أما اللوحة الثانية التي ستعرض في المزاد، فتعود للفنان الهولندي رامبرانت، وهي لوحة «أبراهام والملائكة الثلاثة». ورسمت اللوحة عام 1646، وهي من بين أفضل الأعمال التي تعود للعصر الذهبي للفنان الهولندي.

وكان آخر ظهور للوحة في مزاد في لندن عام 1848، عندما بيعت مقابل 64 جنيهاً إسترلينياً. وقدر سعر هذه اللوحة بما يتراوح بين 20 و30 مليون دولار. يذكر أن «سوذبيز» عرضت في دبي أكتوبر 2018، لوحة زيتية نادرة رسمها رامبرانت، وقد استحوذ عليها متحف «اللوفر أبوظبي» لمجموعته الدائمة.

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