اختتام فعاليات المعرض الفني «UAE سلام»

المصدر: دبي - وام

اختتمت فعاليات المعرض الفني «UAE سلام»، الذي نظمه مركز الفن للجميع «فلج» التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بالتعاون مع غاليري أرتيسيتا، خلال الفترة من 1 ديسمبر الحالي حتى 6 منه في حي دبي للتصميم «المبنى 06»، بمناسبة اليوم الوطني للدولة، واليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وشكل الأشخاص ذوو الإعاقة أكثر من 30 لوحة زيَّنت أرجاء «الغاليري» إلى جانب لوحات الفنانين غير المعاقين ونالت إعجاب الجمهور الذي توافد إلى المعرض طيلة أيام انعقاده، خاصة وأن الموضوع الرئيسي للوحات تحدث عن فكرة السلام ومضامينها النبيلة السامية.

وعبرت لمياء منهل الفنانة التشكيلية ومؤسسة غاليري أرتيسيتا عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع الفنانين ذوي الإعاقة ومشاركتهم التي أثرت المعرض، مؤكدة قدرتهم على الإبداع ذي المستوى الفني الرفيع.

وقالت «لا تقتصر مواهب الأشخاص ذوي الإعاقة على الفن بل تشمل مختلف مجالات الحياة وتقع على عاتق المجتمع مسؤولية مساندتهم وتوفير الظروف المناسبة لإبداعاتهم ومواهبهم، بالإضافة إلى دمجهم والمساهمة في تنظيم الفعاليات التي يشاركون فيها».

من جانبها شاركت الفنانة التشكيلية ندى الهاشمي في المعرض بلوحتين، مؤكدة أن المستوى الفني للوحات الأشخاص ذوي الإعاقة جدير بالاحترام والتقدير والتشجيع وأنها على استعداد التعاون مع مركز الفن للجميع والمساهمة في ورش فنية تطوعية دعماً لمواهب المنتسبين.

وكان الفنان الدكتور قيس سلمان عبود يقدم في كل يوم فقرة موسيقية مصاحبة للمعرض، مؤكداً أنها ليست المرة الأولى التي يشارك فيها ضمن معارض مشتركة مع الأشخاص ذوي الإعاقة وسيشارك مستقبلاً في مثيلاتها متى سنحت الفرصة.

من جانبه أكد محمد بكر المشرف على مركز الفن للجميع «فلج» أن المركز الذي تأسس في 2 مارس 2017 يقدم خدماته حالياً لـ 48 موهوباً ومبدعاً من ذوي الإعاقة في مجالات الفنون التشكيلية والفنون الأدائية والموسيقى من مختلف الجنسيات.

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