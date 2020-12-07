«الشارقة للفنون» تستكمل الاستعدادات لمعرض «نقطة لقاء»

المصدر: الشارقة - البيان

استكملت مؤسسة الشارقة للفنون استعداداتها لإطلاق النسخة الثالثة من معرض الكتب الفنية السنوي «نقطة لقاء» في الفترة من 16 وحتى 19 ديسمبر الجاري، في بيت عبيد الشامسي بمنطقة الفنون، مقدمةً مجموعة جديدة من المطبوعات والعروض التقديمية لناشرين مستقلين ومعروفين. ودرج المعرض على تقديم منشورات فنية في تخصصات متعددة، إلى جانب ممارسات فنية مستقلة وبديلة، ولكن في هذا العام وسّع نطاقه ليشمل عناوين متصلة بتاريخ ونظرية ونقد الفن، وهي من إصدار جهات أكاديمية.

وتقدم دورة هذا العام من «نقطة لقاء» عدداً من أحدث إصدارات المؤسسة في قسم منشورات مؤسسة الشارقة للفنون، ومن بينها الجزء الثاني من كتاب «كورنيش»، وهو عبارة عن مختارات سنوية من القصص المصوّرة (كوميك) للرسامين والفنانين المقيمين في الإمارات العربية المتحدة؛ «حسن شريف: فنان العمل الواحد»، وهو عمل بحثي ونقدي جديد في ممارسة الفنان الإماراتي الرائد؛ «عبدالحي مسلّم زرارة»، وهو دراسة عن الفنان الفلسطيني تتضمن نسخاً من أعماله وأرشيفاته، إضافة إلى مذكراته الشخصية؛ «الفن في زمن القلق»، كتاب موسّع يجمع المقاربات الأهم لأبرز المفكرين والمشتغلين في ثقافة الصورة والإنترنت؛ «ابحث عني في ما تراه»، وهو العمل الأخير من ثلاثة أعمال خاصة ببينالي الشارقة 14، وكتاب «لقاء مارس 2019: خارج السياق»، وهو تجميع للردود الفردية من مراسلي لقاء مارس 2019 الأربعة.

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