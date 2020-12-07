محمد بن جرش يصدر «مرآة التغيير»

المصدر: الشارقة - البيان

أصدر الكاتب والباحث الإماراتي الدكتور محمد حمدان بن جرش، كتابه الجديد الذي يحمل عنوان «مرآة التغيير»، ليضاف إلى سلسلة الكتب التي أصدرها أخيراً.

ويحتوي الكتاب على سبعة فصول أفرد لها 182 صفحة.. تناول فيها ابن جرش مفهوم التغيير وقواعد ومبادئ التغيير وأهدافه ومعيقات التغيير.

وطرح من خلال فصول الكتاب سؤالاً لماذا نحتاج لتغيير طرق تفكيرنا ومفهوم جاذبية القمة ومهارات التغيير للوصول إلى القمة معرجاً في هذا السياق إلى مجموعة مِن الأنشطة والتطبيقات العملية التي أفردها في إصداره الجديد.

وبالمناسبة، قال ابن جرش: العالم يتغير بوتيرة متسارعة لا تعطي المتأخر عن الركب الفرصة للتأجيل.. فالتغيير الإيجابي يجعل الفرد قادراً على تخطي العقبات والتحديات التي تعترض مساره بالحكمة واكتساب المهارات اللازمة للوصول إلى الأهداف المنشودة، والتي تجعله مساهماً في التنمية المستدامة وخدمة الوطن.. وأضاف: تنطلق رحلة التغيير مِن مرآة التغيير والشباب فهم العمود الفقري للوطن وهم قادة التغيير وصانعو المستقبل المشرق.

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