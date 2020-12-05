174 مشاركة في مسابقة «أبوظبي للفنون»

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت المسابقة الوطنية التي نظمتها مؤسسة أبوظبي للفنون تحت عنوان «الوطن في عيون الشباب» ضمن فعاليات احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني الـ49، حيث انطلقت هذه المسابقة شهر نوفمبر الماضي وكان آخر موعد لتسليم المشاركات 30 نوفمبر 2020.

وقد تسابق الطلاب على المشاركة بأعمال فنية مختلفة شملت لوحات فنية، صور فوتوغرافية، قصائد شعرية، أناشيد وطنية، تم بعدها تقييم جميع المشاركات من قبل لجنة من خبراء مؤسسة أبوظبي للفنون، حيث بلغ إجمالي عدد المشاركين 174 مشاركة من جميع أنحاء الدولة، وأعلنت اللجنة أسماء الفائزين وهم على التوالي: الفائزة الأولى بالمسابقة الطالبة عائشة عبدالله محمد المرزوقي من جامعة الإمارات العربية المتحدة، والفائزة الثانية الطالبة غلا فيصل المرزوقي من مدرسة ياس، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب الطالبة ميار محمد عادل من مدرسة السلام الخاصة.

وأشار مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة أبوظبي للفنون الدكتور حامد بن محمد خليفة السويدي إلى أن إطلاق هذه المسابقة يحمل الكثير من المعاني، حيث جاءت بهدف تعزيز المواهب الفنية لطلاب المدارس والجامعات وخلق روح الإبداع في نفوسهم على مختلف مستوياتهم التعليمية وأيضاً من حرص المؤسسة على المشاركة في احتفالات دولة الإمارات بعيدها الـ 49 وإبراز إنجازاتها، فدولتنا تتميز بتواصلها مع الحضارات والعالم وتجسد ذلك في عدد المشاركات من جميع أنحاء الدولة.

وأضاف الدكتور حامد السويدي إن اللجنة اعتمدت في تقييمها على الابتكار والتميز، فقد أبدع الطلاب في مشاركتهم التي عبّرت عن فرحتهم بالمناسبة بتطبيق أفكار جديدة أظهرت روحهم الوطنية واعتزازهم بالانتماء للوطن وتقديرهم لقادتهم ولما قدمته الدولة من إنجازات حضارية فاقت كبرى دول العالم خلال فترة وجيزة.

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