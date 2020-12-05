فتح باب المشاركة بجائزة طنجة للشعراء الشباب‎

المصدر: طنجة _ البيان

أعلنت جمعية المدينة للتنمية والثقافة في مدينة طنجة المغربية شروعها في تلقي المشاركات ضمن المسابقة الوطنية الشعرية السنوية "جائزة طنجة الكبرى للشعراء الشباب"، وذلك في فئات: الشعر الفصيح، الزجل، الأمازيغي، والحساني.

المسابقة، وفق بيان للجمعية، تأتي في إطار فعاليات مهرجان طنجة الدولي للشعر في نسخته الثامنة، دورة الشاعرة "مليكة العاصمي"، الذي يحمل شعار "من قصيدة الكوليرا... إلى زمن قصيدة الكورونا"، والمعتزم تنظيمُه أيام 25/26/27 من الشهر الجاري في بيت الصحافة بمدينة طنجة وفضاءات أخرى موازية سيتم إعلانها في بيان لاحق.

وأضاف البيان أن إعلان الفائزين في الفئات الأربع سيتم خلال الندوة الصحافية التي ستنعقد لتقديم البرنامج العام للمهرجان، إذ سينالون جوائز ودرع المهرجان وشهادة المشاركة وهدايا متنوعة في المدينة المقيمين بها عبر الوسائل المتاحة.

كما سيتم تنظيم أمسية خاصة للفائزين عن بُعد "مع قراءة قصائدهم الفائزة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة التي تحمل اسم المهرجان، وعلى صفحات المنابر الإعلامية الشريكة، بحضور ومشاركة خيرة الأسماء الشعرية الرائدة وطنياً وعربياً ودولياً"، حسب البلاغ.

ودعا البيان الراغبين في المشاركة إلى إرسال مشاركاتهم ضمن إحدى الفئات المذكورة، "شريطة أن تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة، وأن تكون المشاركات من إبداعهم ولم يسبق لهم أن شاركوا بها في أي مسابقة أخرى، وأن تتألف من قصيدتين فقط، وترسل بصيغة (PDF)، مرفقة بصورة من بطاقة التعريف الوطنية، والعنوان واسم المدينة ورقم الهاتف، وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي: fiptmaroc@gmail.com".

يذكر أن آخر أجل لتلقي المشاركات هو 11 ديسمبر الجاري.

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