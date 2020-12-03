سيدة أعمال سعودية تقيم حفلا بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي

المصدر: البيان الإلكتروني

أقامت سيدة الأعمال السعودية الأستاذة راوية المردوفي حفلاً نسائياً مهيباً في جدة احتفالاً باليوم الوطني الإماراتي التاسع والأربعين.

ويأتي الاحتفال تعزيزاً وتأكيداً على أواصر القربى والتلاحم والمصير المشترك بين الشعبين الإماراتي والسعودي.

وبدأ الاحتفال بعزف السلام الوطني لكل من الإمارات والسعودية وتخلل الاحتفال العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة من ضمنها إلقاء كلمات تشيد بالعلاقات المتميزة التي تربط بين الشعبين.

وعُرضت في الاحتفال كيكة رائعة مرسومة بالعلمين الإماراتي والسعودي.

وبهذه المناسبة الغالية ترفع الأستاذة راوية المردوفي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وإلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة؛ مؤكدةً على مشاعر الاحترام والحب والتقدير التي تربط بين الشعبين الإماراتي والسعودي.

وحضر الحفل عدد من سمو الأميرات وعدد من قرينات السلك الدبلوماسي الخليجي وحشد من رائدات الأعمال وسيدات المجتمع السعودي، ونظم الحفل وفق الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا.

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