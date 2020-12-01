«الشارقة للإذاعة والتلفزيون» تروي سيرة الاتحاد

المصدر: الشارقة - البيان

يطلق تلفزيون الشارقة، التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بمناسبة اليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، أربعة أفلام وثائقية وروائية من إنتاج الهيئة تؤرّخ من خلالها لقيام دولة الاتحاد في العام 1971، وتروي سيرة بناء الدولة وما ترافق معها من منجزات، جعلت من الاتحاد أحد التجارب المفصليّة في تاريخ المنطقة العربية والعالم.

ويقارن فيلم «إمارات المجد» الذي يعرض عند الساعة 1:15 ظهراً يوم 1 ديسمبر بين فترتين الأولى تمتد من العام 1900 حتى قيام دولة الاتحاد، والثانية تبدأ من تأسيس الدولة حتى العام الجاري 2020، حيث يسلّط الضوء بشكل إبداعي على العديد من الإنجازات التي أسهمت في تشكيل حاضر الدولة، وجعلها واحدة من الدول القويّة على مختلف الصعد.

وبما يعود بالأجيال الجديدة نحو ذاكرة ذهبية يقدّم فيلم «ذاكرة أجدادي» الذي يعرض عند الساعة 2:30 ظهراً يوم 1 ديسمبر شهادة حيّة ومصورّة لشخصيات عاصرت قيام الاتحاد وواكبت تفاصيله وعايشتها.

حيث يسرد العمل سلسلة من الأحداث التي بدأت مع انطلاقة الاتحاد وما تلاها من تفاصيل تتعلق بسبل العيش وخصوصيّة العلاقة بين أبناء الدولة وطرق الإبحار والصيد والسفر والتجارة والحياة الاجتماعية، إلى جانب ما شكّلته فترة قيام الاتحاد بين الإمارات السبع وكيف أثّر هذا التوجّه بتغير حياتهم.

وعلى امتداد خمس عشرة دقيقة يعرض الفيلم الوثائقي «إعلام الإمارات» عند الساعة 9:45 صباحاً من يوم 2 ديسمبر بدايات العمل الإعلامي وتطوره في ظلّ الاتحاد.

حيث يتضمن الفيلم شهادات للعديد من الشخصيات الإعلامية المؤسسة لقنوات وإذاعات وصحف الدولة، ليشاركوا الجمهور والمجتمع ذاكرتهم التي رافقت تأسيس الصروح الإعلامية، وكيف أسهم قيام الاتحاد في تمهيد الطريق أمام الأجيال لمواصلة تقديم إبداعاتهم وتميزهم، وفي الوقت ذاته يتحدث الفيلم عن الهوية الإعلامية لدولة الإمارات والدور الذي لعبه الإعلاميون في إبراز مكانة الدولة عالمياً من خلال جهودهم المتواصلة.

وستقدم القناة لجمهورها البرنامج الثقافي الخاص «لوحة وطن» الذي يعرض عند الساعة 9:30 مساءً يوم 1 ديسمبر، والذي يمزج ما بين لوحات الأدب والفنون مستضيفاً نخبة من المبدعين الإماراتيين في مجالات الشعر والموسيقى والرسم والتشكيل ليقدموا للجمهور لوحة متناغمة تنقل حبّهم وعشقهم للوطن.

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