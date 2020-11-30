«إذاعة الأولى» تحيي يوم الشهيد واليوم الوطني ببرامج خاصة

المصدر: دبي - البيان

انطلاقاً من رؤيتها الرامية لتعزيز الهوية الوطنية والاحتفاء بالموروثات الاجتماعية والتراثية المحلية، أعدت إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، برامج خاصة تخليداً لذكرى الشهداء بمناسبة «يوم الشهيد» واحتفاءً باليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

مكانة

تتميز برامج إذاعة الأولى في يوم الشهيد بتسليطها الضوء على مكانة الشهيد كرمز للتضحية والاعتزاز، وتم إعداد البرامج والفواصل لتوائم القيم التي تجسدها تضحيات الشهداء ورفعة الشهادة المتمثلة في أسمى المعاني المرتبطة بحب الوطن، حيث ستكون البرامج تحت عنوان موحد (ما بننسى تضحياتهم) وتركز على قيمة ومعنى ومكانة الشهداء في المجتمع.

وتضم مجموعة الفواصل التي أعدت للمناسبة فاصلاً تمثيلياً يتحدث عن مكانة الشهيد في مجتمعه بين زملائه وأصدقائه، وفي نفوس أبنائه واعتزاز الوالدين بتضحيته في سبيل وطنه. كما ستبث إذاعة الأولى مجموعة من الفواصل المكتوبة التي تتحدث عن مكانة الشهيد والمعاني السامية للشهادة.

إنجاز

أعدت إذاعة الأولى مجموعة من البرامج والفواصل التي تحتفي بالذكرى الـ49 لقيام دولة الاتحاد. وتتضمن جميع البرامج والفواصل قيمة الإنجاز والعمل الوطني الذي شهدته الإمارات العربية المتحدة خلال عام من عمر الاتحاد، حيث تضاعف العمل في ظل التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، وهذا ما عبّر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قوله: «في الأزمات تتضاعف الإنجازات»، لتصبح المقولة عنواناً للبرنامج الخاص باليوم الوطني الذي سيقدمه سالم محمد من الساعة 16:00 حتى 18:00، ويستضيف من خلاله مجموعة من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدوائر الحكومية للتحدث عن إنجازاتهم العام الماضي وما قدموه من عمل تضاعف على كل الصعد في خضم الجائحة.

ومن البرامج المباشرة في اليوم الوطني الموافق 2 ديسمبر المقبل، برنامج «البيت المتوحد» من الساعة 11:00 حتى 13:00، وهو من تقديم سماح العبار. ويستمد البرنامج موضوعه من عبارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، «البيت المتوحد»، وما تمثله الإمارات من وطن وقدوة لبيت متوحد متحاب ومتكافل.

ويأتي برنامج «الكل مسؤول» من تقديم أمل الملا، من الساعة 14:00-16:00، مستلهماً موضوعه من مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، لبناء مسؤولية الفرد تجاه الوطن تعزيزاً لمسيرة بناء دولة الاتحاد، وكيف شكّلت جائحة كورونا مثالاً في التلاحم والوطنية والركيزة لتحقيق مبدأ المسؤولية المجتمعية.

فواصل

سيغطي فاصل «2020 من الاتحاد» أهم ما تم إنجازه في سنة من عمر الاتحاد والذي واجهت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة تحدي جائحة كورونا بمزيد من الإنجازات التي أثبتت من خلالها أن الإرادة وحب الوطن أقوى من التحديات. ويستعرض فاصل «راديو الاتحاد» مقتطفات عما تم بثه من مواد قديمة كالإعلان عن قيام الاتحاد وغيرها من الأخبار. ويغطي فاصل «شو يعني دولة الاتحاد» مزايا دولة الإمارات العربية المتحدة التي لا يمكن رؤيتها إلا بالقراءة بين السطور. ويبث فاصل «أنا الإمارات» كلمة من الوطن الأم لكل فرد من أبنائها تقديراً منها لاجتهادهم وإخلاصهم بالعمل الوطني الذي تبلور في أسعد أرض. كما سيتم بث مسك ختام الفواصل، وثائقي خاص عن دولة الاتحاد.

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