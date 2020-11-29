عبد الله بن زايد يهنئ تركي آل الشيخ بعودته سالماً

المصدر: دبي ـ غسان خروب

هنأ سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بمناسبة عودته سالماً إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد رحلة علاج طويلة قضاها في الولايات المتحدة الأمريكية، وكتب سموه على حسابه في موقع «تويتر»: «الحمد لله على سلامتك»، وجاء ذلك خلال تعليق سموه على المقطع المصور الذي نشره المستشار تركي آل الشيخ على حسابه الرسمي في موقع تويتر، يوثق فيه لحظة وصوله إلى العاصمة الرياض، حيث خرَّ على الأرض ساجداً، وعلق عليه بالقول: «الحمد لله.. الرياض»، وكان المقطع قد حاز إعجاب الملايين من مستخدمي تويتر، وتجاوزت مشاهداته 20 مليوناً، في أقل من 24 ساعة.

وفي غضون ذلك، نشر آل الشيخ تغريدة أخرى، أعرب فيها عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حيث كتب: «أتقدم بالشكر إلى مقام مولاي الملك وسيدي ولي العهد والشعب السعودي، ولكل من سأل عني أو دعا لي من معارفي في كل العالم.. وأشكر الفريق الطبي في مستشفى بريسبتيريان في نيويورك»، مضيفاً: «رحلة طويلة تجاوزت 5 أشهر، لكن لحظة تقبيل أرض الرياض نسيت كل شيء».

عودة تركي آل الشيخ إلى وطنه، بعد رحله علاج امتدت نحو 5 أشهر، نجحت في تصدر قائمة «الترند» في تويتر السعودية، ولقيت ثناء متابعيه، إلى جانب عدد كبير من نجوم الخليج، ومن بينهم الفنانة الإماراتية أحلام، التي أعادت بدورها نشر المقطع المصور على حسابها في تويتر، وعلقت عليه بالقول: «7 ملايين مشاهدة.. الله لا يضرك ويكثر من محبيك يا أبوناصر»، وأشارت أحلام في تغريدة ثانية إلى أن شقيقتها من جمهور «تركي الشيخ». وكتبت: «ربي يكثر محبيك، و20 مليون مشاهدة لفيديو وصول (أبو ناصر) إلى بلاده.. بلاد العز والفخر السعودية، بعد رحلة علاج امتدت لخمسة أشهر.. نورت تركي آل الشيخ».

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