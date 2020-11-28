«ثقافية أبوظبي» تطلق برنامج المطبخ الإماراتي

المصدر: أبوظبي - وام

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أمس، «برنامج المطبخ الإماراتي»، المبادرة الجديدة التي تهدف إلى دعم تقديم الأطباق الإماراتية التقليدية في جميع فنادق العاصمة، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطني الـ 49.

يهدف البرنامج إلى زيادة عدد الأطباق الإماراتية التي يتم تقديمها في الفنادق من خلال سلسلة من الحوافز والدورات التدريبية والعروض الترويجية، سعياً إلى تعريف نزلاء الفنادق بالمطبخ الإماراتي.

وتتيح الدائرة أمام جميع الفنادق فرصة المشاركة في البرنامج عبر إدراج عدد من الأطباق الإماراتية على قوائمها.. والذي من المقرر أن يستهدف في عامه الأول، الفنادق من فئتي أربع و خمس نجوم على أن يضم المزيد من الفئات خلال السنوات التالية.

وستشرف «دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي» على تدريب طهاة الفنادق من خلال سلسلة من مقاطع الفيديو التدريبية الافتراضية، من إعداد وتقديم الشيف الإماراتية الشهيرة خلود عتيق لضمان توافق الأطباق المقدمة مع معايير وجودة المطبخ الإماراتي.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «الطعام جزء لا يتجزأ من كل ثقافة، فهو يتجاوز الكلمات ليروي قصة أمة ويعبر عن هويتها الثقافية.. واستوحينا برنامج المطبخ الإماراتي انطلاقا من رغبة الدائرة منح الزوار فرصة مميزة لاختبار عراقة الثقافة الإماراتية وحسن ضيافتها من خلال أطباقها التقليدية الأصيلة.. كما تأتي هذه المبادرة كجزء من التزامنا بتعزيز الثقافة الإماراتية لاسيما بالتزامن مع الجدول المزدحم لاحتفالات اليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات.

وأعرب نحو 50 طاهياً من مختلف فنادق الإمارة عن اهتمامهم بالبرنامج ورغبتهم بانخراط فرقهم في الدورات التدريبية.

ويقدم برنامج المطبخ الإماراتي مجموعة من المبادرات والعروض الترويجية عبر الإنترنت لتعريف الجمهور في جميع أنحاء العالم بأصالة المطبخ الإماراتي وتضم أولى مبادراته سلسلة حصرية من مقاطع الفيديو التدريبية لتعليم الطهي عبر الإنترنت، من إعداد وتقديم الشيف الإماراتية خلود عتيق، والتي من شأنها تدريب الطهاة في الفنادق المشاركة على كيفية طهي أطباقهم الإماراتية في مطابخهم.

من جهتها، قالت الشيف خلود عتيق:»فخورة بالتعاون مع الدائرة وكوني جزءاً من برنامج المطبخ الإماراتي أؤكد أن ما يميز البرنامج المنصة الافتراضية التي يمكنني من خلالها تدريب الطهاة مع الالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي.. سأقوم باستضافة الدورات التدريبية من مطبخي الخاص وسأكون على اتصال مباشر مع جميع الطهاة لإرشادهم والإجابة على استفساراتهم كافة.

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