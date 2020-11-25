«الشرقية من كلباء» تضيء على أخلاقيات الإسلام في «القرآن يصنعك»

المصدر: الشارقة - البيان

تطل قناة «الشرقية من كلباء»، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، على جمهورها في دورتها الحالية ببرنامج قرآني أسبوعي جديد، يبث مباشرة على الهواء تحت عنوان «القرآن يصنعك»، تربط من خلاله القناة بين مواقف وقصص وأسباب نزول الآيات مع واقعنا المعاصر، لتجسد قِيَم وأخلاق القرآن في الحياة اليومية.

ويأتي البرنامج، الذي يعرض كل خميس بين الساعة 4:14 حتى 4:45 مساء، ويعاد يومي الجمعة الساعة 11:00 صباحاً والأحد الساعة 7:00 صباحاً، ضمن سلسلة البرامج الدينية التي تتضمنها الدورة الحالية للقناة والتي تخاطب من خلالها مختلف فئات المجتمع بمحتوى جاذب وهادف يتناول أخلاقيات الدين الإسلامي الحنيف وتعالميه، وما يحمله من رسائل إنسانية نبيلة.

ويسلط البرنامج، الضوء على الجانب التنموي الذي يمكن للإنسان أن يتجمل به استناداً لما ورد في كتاب الله الكريم، وتعريف الأجيال الجديدة بالأخلاق والقيم والمبادئ التي حث الدين الإسلامي على التمسك بها.

وتتضمن فقرات البرنامج آيات وردت في قصص القرآن الكريم، حيث تشكل كل آية موضوعاً رئيساً للحلقة التي تتناول ضمن فقراتها تدبرات فيما ورد بتلك القصة، وكلمات وردت بالقصة قد يفهمها البعض خطأ، إلى جانب مسابقة يستقبل فيها البرنامج اتصالات المشاهدين وإجاباتهم على الأسئلة المتعلقة بموضوع الحلقة، وتقدم للفائز جائزة مالية قدرها 500 درهم.

ومن الآيات التي يخصص لها البرنامج حلقات: «اقتلوا يوسف»، و«فسقى لهما ثم تولى»، و«قالوا سمعنا فتى يذكرهم يُقال له إبراهيم».

ويتناوب على إخراج البرنامج في موسمه الأول، مجموعة من مخرجي القناة، بينما يعده ويقدمه راشد النقبي، وتنتجه خلود محسن.

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