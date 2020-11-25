«نسائية دبي» تحتفي باليوم الوطني عبر أصبوحة شعرية افتراضية

المصدر: دبي - وام

نظمت جمعية النهضة النسائية، أصبوحة شعرية، بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 عبر تطبيق «زووم»، تزينت بقصائد وطنية تعبر عن فخر الانتماء للإمارات وروح الاتحاد.

بدأت الأصبوحة - التي ضمت شاعرات بارزات في سماء الشعر النبطي - بعرض مرئي بعنوان «من الصحراء إلى الفضاء»، ثم كلمة الجمعية بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الجميع.

واستضافت الأصبوحة الشاعرة والأديبة مريم النقبي التي قدمت قصيدة عن المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقصيدة أخرى عن المرأة.

كما استضافت الشاعرة والفنانة التشكيلية نايلة الأحبابي التي قدمت قصيدة في حب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشاعرة هنادي المنصوري التي شاركت بقصيدة عن حماة الوطن.

ورفعت الدكتورة فاطمة الفلاسي، مدير عام الجمعية، أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة ولشعب الإمارات بهذه المناسبة الغالية.

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