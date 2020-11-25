«الفجيرة الثقافية» تهنئ بدور القاسمي برئاسة الاتحاد الدولي للناشرين

المصدر: الفجيرة - البيان

رفعت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية عاطر تهانيها إلى الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، باختيارها رئيساً للاتحاد الدولي للناشرين، كأول امرأة عربية تشغل هذا المنصب، والثانية على مستوى العالم.

وأشاد خالد الظنحاني رئيس مجلس إدارة الجمعية بدور المرأة العربية عموماً والمرأة الإماراتية على وجه الخصوص، في النهوض بصناعة النشر والثقافة على المستوى الدولي والقدرة على ترك بصمة مؤثرة في تلك الصناعة. مؤكداً أهمية الدور الريادي الذي تضطلع به المرأة الإماراتية في الحياة الثقافية للمجتمع الإماراتي والمكانة المرموقة التي وصلت إليها على الصعد كافة، فأصبحت الأم المربية والطبيبة المداوية والمعلمة الناجحة، ما سمح لها بأن تتولى المناصب القيادية على المستويين المحلي والدولي.

وأضاف: «إن دولة الإمارات فخورة بأبنائها وبناتها المؤثرين، الذين يثبتون في كل مرة أن وراء كل شعب ناجح، قيادة حكيمة، تدفعهم نحو المزيد من النجاحات والإنجازات لجعل راية الوطن خفّاقة في كل المجالات».

وتمنى الظنحاني باسم جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية التوفيق والنجاح للشيخة بدور في مهمتها الجديدة والتي لم تكن وليد المصادفة، بل نتاج كفاح طويل من العمل الدؤوب في مجال صناعة النشر. مشيراً إلى أن هذه فرصة ذهبية للثقافة العربية والإسلامية الدخول إلى العالمية من أوسع أبوابها، وأن تطلع على طرق وأساليب نشر الثقافة والوعي لدى الشعوب والقدرة على استيعاب الثقافات الأخرى من خلال نشر ثقافة التسامح والتعايش وقبول الآخر.

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