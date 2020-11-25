الشارقة للفنون تعلن الفائزين في منصة الشارقة للأفلام

المصدر: (الشارقة - البيان)

اختتمت مؤسسة الشارقة للفنون، الدورة الثالثة من منصة الشارقة للأفلام بإعلان الفائزين بجوائزها في الفئات الروائية والوثائقية والتجريبية. واختارت لجنة تحكيم الأفلام الروائية المكونة من أليس كروبي وكرم أيان، كلاً من: «أسماء الورود» إخراج بهمان تافوسي كأفضل روائي طويل، و«تيقّظ واستعد» إخراج فام ثين كأفضل روائي قصير، فيما حصل فيلم «النساء» إخراج إيمان فاخر على تنويه خاص، وحظي فيلم «عار» إخراج عبد الله البن حمضة بثناء لجنة التحكيم.

كما اختارت لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية المكونة من: جون أكومفرا، افتخار دادي، وفيولا شفيق، كلاً من: «أمهات الأرض» إخراج دييغو وألفارو سارمينتو كأفضل وثائقي طويل، و«لم أرَ شيئاً، رأيت كل شيء» إخراج ياسر قصاب كأفضل وثائقي قصير، وحصل فيلما «كيف يشعر الهواء» إخراج خولة مالك، و«شجرة الراغبين» إخراج سيلفينا دير ميغيرديتشيان على تنويه خاص.

وعن فئة الأفلام التجريبية اختارت لجنة التحكيم المكونة من: أبيتشاتبونغ ويراسيثشكول، ودلفين غارد مروة، ومنير فاطمي، كلاً من: «مرجل الساحرة» إخراج برانسلاف جانكيك كأفضل تجريبي طويل، و«اربطوا أحزمة مقاعدكم عند الجلوس» إخراج سمير رضوان كأفضل تجريبي قصير، وحصل فيلم «التهديد الوهمي» إخراج جريمي أرنفيلد على تنويه خاص.

قدمت المنصة خلال دورتها الثالثة التي عقدت في الفترة بين 14 - 21 نوفمبر الجاري، أكثر من 60 فيلماً لمخرجين معروفين وناشئين من جميع أنحاء العالم، من بينها أفلام تعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأخرى حاصلة على جوائز عالمية، حيث تم عرض هذه الأفلام على الإنترنت، وفي عدة مواقع في إمارة الشارقة هي: سينما «سراب المدينة» في ساحة المريجة، ومبنى «الطبق الطائر» في منطقة دسمان، وسينما سيتي آيماكس في مول «زيرو 6» بالقرب من المدينة الجامعية.

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